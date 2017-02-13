Мобильный интернет мог бы стать дешевле

В Чехии в ближайшее время начнут падать цены на мобильный интернет, считает председатель Управления чешских телекоммуникаций Яромир Новак. А по словам премьер-министра Богуслава Соботки, удешевления данных услуг клиенты почувствуют уже в этом году.

Такого рода изменения на рынке ожидаются в следствии подготовленной поправке к Закону об электронных коммуникациях, которая направлена на усиление конкуренции и вступит в силу уже в этом году. Поправка должна включать более строгие санкции и позволит клиентам перейти к другому оператору в течение 10 дней ( В настоящее время эта процедура занимает до 2-х месяцев). Депутаты хотят как можно скорее одобрить новелу, чтобы успеть в этот парламентский срок.

Мобильный интернет в Чешской республике является одними из самых дорогих в Европе. В то время, как в Чехии за € 30 клиенты могут использовать объём интернета 1,5 гигабайт, в Австрии — до 40 гигабайт , в Германии и Словакии — 15 ГБ, а в Польше за эту сумму лимит неограниченный.

Фото: telecomhk.com