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Мужчины снова ведут

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

По статистическим данным женщины имеют более лучшее образование, чем мужчины, но тем не менее зарабатывают меньше. Представительницы слабого пола преобладают в таких секторах труда, где ситуация заработной платы уже долгое время находится в плачевном состоянии.

Различия в доходах между мужчинами и женщинами в Чешской Республике занимает второе место по Европейскому Союзу. Уровень зарплаты отличается на 1/5, при чём мужчины имеют более высокие доходы, чем женщины во всех категориях образования. Женщины с высшим образованием в основном занимают сектор медицины и социальных служб – там где как правило, низкий уровень заработной платы. С другой стороны, в области «информационных коммуникаций», где благодаря спросу оплата выше среднего, работают 105,7 тысяч мужчин и лишь 35,8 тысяч женщин.

Наибольшая разница отмечается в тот период, когда женщина возвращается из декретного отпуска.

« Это не вызвано только дискриминацией, но и отличиями в  структуре рынка труда, мужчины и женщины работают в разных сферах.», — говорит Марек Ржезанка из Чешского статистического управления.

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Европейском Союзе составляет около 17%. Хуже всего ситуация в Эстонии, где доходы отличаются более чем на 25%. В Румынии разница составляет менее 5%.

По имеющимся данным, женщины и гораздо более уязвимы к безработице, возрастная категория, когда наиболее тяжело найти работу является 35-39 лет. В пенсионном возрасте, ситуация меняется и процент неработающих мужчин превышает женщин.

 

Фото: yasmina.com

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