На волне роста

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Стоимость квадратного метра жилья за год выросла в среднем на 30% — такого Чехия не видела давно. Цены росли теми же темпами, что и в далёком предкризисном 2007 году. Причин рекордного роста несколько.
Основной причиной подорожания стал объективный рост экономики. По последним данным, ВВП Чехии в 2015 году рос быстрее всех в Европе, увеличившись за год на 4,5%. Благодаря этому уровень безработицы снизился до 6,1% (лучший показатель за последние 10 лет), а средний уровень зарплат вырос на 3% (при минимальном уровне инфляции).
Второй причиной роста цен стала аккумуляция спроса за «мёртвый» кризисный период, когда цены падали и тормозили развитие рынка.
Третий фактор, возможно самый важный, – кредитные деньги дёшевы как никогда. Процентные ставки снизились до 1,5%. Это сделало стоимость покупки и строительства недвижимости очень низкой.
За 2016 год банки выдали 114,5 тыс. ипотек на сумму 225,8 млрд крон – максимальное значение в истории. «Иначе как рекордным прошлый год назвать невозможно, – отметил в беседе с «Пражским телеграфом» аналитик Fincentrum Йозеф Райдл. – В течение года кредиты подешевели более чем на половину. Пик наблюдался накануне вступления в силу нового закона О кредитовании потребителей. Всего за две недели было выдано столько ипотек, сколько ещё несколько лет назад не удавалось собрать и за полгода».
В итоге рынок не выдержал напора, дефицит новых проектов привёл к увеличению стоимости квадратного метра, приведшее к обогащению владельцев недвижимости и отдалению планов тех, кто ими только собирался стать. По данным совместного исследования компания Trigema, Skanska Reality и Central Group, число новых продаваемых квартир сократилось в третьем квартале 2016 года в годовом сравнении до 4300.
Средняя цена квадратного метра жилья в Праге выросла на 19,5% и достигла 69 517 крон, причём более 35% квартир были проданы по цене свыше 70 тысяч крон за м2. Самой популярной категорией продаваемых квартир прошлого года стали студии и двухкомнатные квартиры.
Иностранцы
Примечательно, что в 2015 и 2016 гг. на чешский рынок недвижимости начали возвращаться покупатели из-за рубежа. Это касается не только граждан стран бывшего СНГ, которые продолжали скупать чешские проекты в период кризиса, и покупателей из Западной Европы, а прежде всего, богатых инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Вьетнам, Южная Корея). Способствовало этому и увеличение числа туристов из данных стран.
При этом выходцы из СНГ оставались самой многочисленной группой покупателей из дальнего зарубежья. Лидером по спросу среди них осталась Прага: на чешскую столицу пришлось порядка 60% сделок, заключаемых россиянами. На втором месте были Карловы Вары.
«Увеличение числа российских граждан, которые приобретают жильё в городах нашей страны, – долгосрочный тренд. Некоторые даже говорят о новой волне российской эмиграции. Она связана в том числе с политикой нынешнего руководства РФ, которая, по мнению переселенцев, несовместима с такими понятиями как стабильность и благополучие. К тому же Прага – значительно более дешёвый город в сравнении с западноевропейскими столицами, здесь уже присутствует многочисленная русская диаспора. Русскоязычные покупатели приобретают не только недвижимость класса люкс, но и жильё среднего класса, которое затем по возможности используют для проживания или сдают его в аренду», – рассказала ПТ Шарка Прудка, член кафедры экономической и социальной политики Факультета экономики и народного хозяйства Высшей школы экономики в Праге.
Прогнозы
Аналитики и участники рынка полагают, что жилая недвижимость Чехии в ближайшем будущем продолжит дорожать. Девелоперы предсказывают, что цены в 2017 году повысятся на 4,9%. Прогнозы Нацбанка скромнее – плюс 2,5-3%.
Стимулирующее влияние на рынок продолжат оказывать низкие ипотечные процентные ставки. В то же время ввиду изменившегося законодательства, ипотеки в 2017 году будут менее доступны.
Речь идёт о законе О кредитовании потребителей, который, в частности, разрешает полностью погасить ипотеку при продаже объекта недвижимости. Теперь это можно будет сделать спустя два года с момента заключения ипотечного договора. Банк в этом случае сможет претендовать на компенсацию в размере 1% от преждевременно выплаченной суммы, но не более 50 тыс. крон.
Помимо подорожавшей ипотеки, рост цен продолжится и вследствие того, что на рынке практически не осталось квартир в готовых проектах. «В основном предлагается вторичное жильё и новые квартиры на этапе строительства. Более того, количество выданных строительных разрешений на следующий год относительно невысокое – соответственно, от новых жилых комплексов не стоит ожидать насыщения спроса», – полагает Екатерина Андреева, аналитик компании Gartal.
По словам гендиректора компании Ekospol Эвжена Кореца, тенденция к росту сильнее всего проявит себя в увеличении цен на апартаменты класса «люкс», спрос на которые опережает предложение. Корец также отметил, что рыночная стоимость элитного жилья будет стабильно расти вплоть до 2018 года и в конечном итоге увеличится на 10%–12%. «Впрочем, спросом у покупателей среднего класса по-прежнему будут пользоваться и небольшие квартиры в центре Праги, расположенные в шаговой доступности от главных улиц и крупных торговых центров», –утверждает эксперт.
Для справки:
Цены недвижимости по состоянию на январь 2017 года (в чешских кронах)
|Город
|квартира 1+1
|квартира 2+1
|квартира 3+1
|квартира 4+1
|Теплице
|269 560
|568 919
|717 966
|703 500
|Острава
|632 339
|926 010
|1 286 470
|1 551 130
|Либерец
|758 708
|1 663 727
|1 787 211
|1 526 667
|Пардубице
|1 322 513
|1 877 588
|2 177 515
|3 071 818
|Пльзень
|1 391 536
|2 168 333
|2 329 404
|3 260 750
|Карловы Вары
|972 722
|1 565 355
|2 734 259
|2 592 643
|Брно
|2 072 171
|2 849 047
|3 578 525
|4 287 368
|Прага 1
|—
|6 075 880
|10 222 429
|7 305 364
|Прага 2
|2 484 059
|4 976 727
|7 614 162
|9 368 717
|Прага 3
|2 892 835
|5 041 641
|5 748 566
|8 585 768
|Прага 4
|2 350 998
|3 680 429
|3 686 125
|6 608 315
|Прага 5
|2 502 361
|4 411 405
|4 712 167
|8 453 338
|Прага 6
|2 206 154
|4 353 077
|4 964 471
|9 061 912
|Прага 7
|2 068 429
|4 391 800
|6 665 512
|—
|Прага 8
|2 674 769
|4 144 384
|4 520 138
|7 699 555
|Прага 9
|2 856 575
|3 491 110
|3 726 224
|6 507 324
|Прага 10
|2 780 832
|3 324 444
|4 285 522
|7 324 986
Александр Поповский
Фото: vistanews.ru
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