На волне роста

Стоимость квадратного метра жилья за год выросла в среднем на 30% — такого Чехия не видела давно. Цены росли теми же темпами, что и в далёком предкризисном 2007 году. Причин рекордного роста несколько.

Основной причиной подорожания стал объективный рост экономики. По последним данным, ВВП Чехии в 2015 году рос быстрее всех в Европе, увеличившись за год на 4,5%. Благодаря этому уровень безработицы снизился до 6,1% (лучший показатель за последние 10 лет), а средний уровень зарплат вырос на 3% (при минимальном уровне инфляции).

Второй причиной роста цен стала аккумуляция спроса за «мёртвый» кризисный период, когда цены падали и тормозили развитие рынка.

Третий фактор, возможно самый важный, – кредитные деньги дёшевы как никогда. Процентные ставки снизились до 1,5%. Это сделало стоимость покупки и строительства недвижимости очень низкой.

За 2016 год банки выдали 114,5 тыс. ипотек на сумму 225,8 млрд крон – максимальное значение в истории. «Иначе как рекордным прошлый год назвать невозможно, – отметил в беседе с «Пражским телеграфом» аналитик Fincentrum Йозеф Райдл. – В течение года кредиты подешевели более чем на половину. Пик наблюдался накануне вступления в силу нового закона О кредитовании потребителей. Всего за две недели было выдано столько ипотек, сколько ещё несколько лет назад не удавалось собрать и за полгода».

В итоге рынок не выдержал напора, дефицит новых проектов привёл к увеличению стоимости квадратного метра, приведшее к обогащению владельцев недвижимости и отдалению планов тех, кто ими только собирался стать. По данным совместного исследования компания Trigema, Skanska Reality и Central Group, число новых продаваемых квартир сократилось в третьем квартале 2016 года в годовом сравнении до 4300.

Средняя цена квадратного метра жилья в Праге выросла на 19,5% и достигла 69 517 крон, причём более 35% квартир были проданы по цене свыше 70 тысяч крон за м2. Самой популярной категорией продаваемых квартир прошлого года стали студии и двухкомнатные квартиры.

Иностранцы

Примечательно, что в 2015 и 2016 гг. на чешский рынок недвижимости начали возвращаться покупатели из-за рубежа. Это касается не только граждан стран бывшего СНГ, которые продолжали скупать чешские проекты в период кризиса, и покупателей из Западной Европы, а прежде всего, богатых инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Вьетнам, Южная Корея). Способствовало этому и увеличение числа туристов из данных стран.

При этом выходцы из СНГ оставались самой многочисленной группой покупателей из дальнего зарубежья. Лидером по спросу среди них осталась Прага: на чешскую столицу пришлось порядка 60% сделок, заключаемых россиянами. На втором месте были Карловы Вары.

«Увеличение числа российских граждан, которые приобретают жильё в городах нашей страны, – долгосрочный тренд. Некоторые даже говорят о новой волне российской эмиграции. Она связана в том числе с политикой нынешнего руководства РФ, которая, по мнению переселенцев, несовместима с такими понятиями как стабильность и благополучие. К тому же Прага – значительно более дешёвый город в сравнении с западноевропейскими столицами, здесь уже присутствует многочисленная русская диаспора. Русскоязычные покупатели приобретают не только недвижимость класса люкс, но и жильё среднего класса, которое затем по возможности используют для проживания или сдают его в аренду», – рассказала ПТ Шарка Прудка, член кафедры экономической и социальной политики Факультета экономики и народного хозяйства Высшей школы экономики в Праге.

Прогнозы

Аналитики и участники рынка полагают, что жилая недвижимость Чехии в ближайшем будущем продолжит дорожать. Девелоперы предсказывают, что цены в 2017 году повысятся на 4,9%. Прогнозы Нацбанка скромнее – плюс 2,5-3%.

Стимулирующее влияние на рынок продолжат оказывать низкие ипотечные процентные ставки. В то же время ввиду изменившегося законодательства, ипотеки в 2017 году будут менее доступны.

Речь идёт о законе О кредитовании потребителей, который, в частности, разрешает полностью погасить ипотеку при продаже объекта недвижимости. Теперь это можно будет сделать спустя два года с момента заключения ипотечного договора. Банк в этом случае сможет претендовать на компенсацию в размере 1% от преждевременно выплаченной суммы, но не более 50 тыс. крон.

Помимо подорожавшей ипотеки, рост цен продолжится и вследствие того, что на рынке практически не осталось квартир в готовых проектах. «В основном предлагается вторичное жильё и новые квартиры на этапе строительства. Более того, количество выданных строительных разрешений на следующий год относительно невысокое – соответственно, от новых жилых комплексов не стоит ожидать насыщения спроса», – полагает Екатерина Андреева, аналитик компании Gartal.

По словам гендиректора компании Ekospol Эвжена Кореца, тенденция к росту сильнее всего проявит себя в увеличении цен на апартаменты класса «люкс», спрос на которые опережает предложение. Корец также отметил, что рыночная стоимость элитного жилья будет стабильно расти вплоть до 2018 года и в конечном итоге увеличится на 10%–12%. «Впрочем, спросом у покупателей среднего класса по-прежнему будут пользоваться и небольшие квартиры в центре Праги, расположенные в шаговой доступности от главных улиц и крупных торговых центров», –утверждает эксперт.

Для справки :

Цены недвижимости по состоянию на январь 2017 года (в чешских кронах)

Город квартира 1+1 квартира 2+1 квартира 3+1 квартира 4+1 Теплице 269 560 568 919 717 966 703 500 Острава 632 339 926 010 1 286 470 1 551 130 Либерец 758 708 1 663 727 1 787 211 1 526 667 Пардубице 1 322 513 1 877 588 2 177 515 3 071 818 Пльзень 1 391 536 2 168 333 2 329 404 3 260 750 Карловы Вары 972 722 1 565 355 2 734 259 2 592 643 Брно 2 072 171 2 849 047 3 578 525 4 287 368 Прага 1 — 6 075 880 10 222 429 7 305 364 Прага 2 2 484 059 4 976 727 7 614 162 9 368 717 Прага 3 2 892 835 5 041 641 5 748 566 8 585 768 Прага 4 2 350 998 3 680 429 3 686 125 6 608 315 Прага 5 2 502 361 4 411 405 4 712 167 8 453 338 Прага 6 2 206 154 4 353 077 4 964 471 9 061 912 Прага 7 2 068 429 4 391 800 6 665 512 — Прага 8 2 674 769 4 144 384 4 520 138 7 699 555 Прага 9 2 856 575 3 491 110 3 726 224 6 507 324 Прага 10 2 780 832 3 324 444 4 285 522 7 324 986

Александр Поповский

Фото: vistanews.ru

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