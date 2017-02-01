Не забудьте купить дорожную марку!

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31го января закончилась действительность годовой дорожной марки. От 1 февраля перед выездом на чешскую платную магистраль необходимо наклеить на смотровое стекло автомобиля новую виньетку (Dálniční známka). В противном случае, возможно получить штраф в размере до 5000 крон. Быть оштрафованным грозит и тем, кто не отстранил со стекла старую марку (до 2000 крон) или на просьбу полиции не сможет предъявить нижнюю часть купона, которая должна находиться у водителя.
В отличии от прошлогоднего года, 11 участков автомагистралей общей протяженностью 111 километров стали доступными для проезда и без наличия дорожной марки.
Фото: www.auto.cz
Дорожная марка 2016
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