Новые рейсы

Крупнейшая бюджетная ирландская авиакомпания RyanAir в этом году планирует из аэропорта Праги Вацлав Гавел, перевезти в обоих направлениях более миллиона пассажиров. В целом, будут из Праги рейсы в четырнадцать пунктов. Среди новых направлений, которые в пражском аэропорту ещё не были заведены, является польский город Краков, туда самолёты будут с октября месяца летать два раза в неделю. А так же появятся новые рейсы до Мадрида, Барселоны и Малаги. Например, пять раз в неделю RyanAir будет летать в Будапешт.

RyanAir не является единственным перевозчиком, который предлагает полёты по выгодной цене и по новым маршрутам. Венгерский конкурент Wizz Air начнёт с мая летать два раза в неделю прямым рейсом до Рейкьявика в Исландию. А с июня месяца Czech Airlines также заведёт направление до Исландии.

Бренд SmartWings, который принадлежит крупнейшей чешской авиакомпании Travel Service, снова с марта месяца готовит новые регулярные рейсы во французский Лион, в Испанию — город Альмерия и на остров Менорка.

RyanAir кроме Испании и Польши, открывает новые маршруты в Болонью, Эдинбург и Эйндховен. Сезонный рейс Прага – Ливерпуль откроется с марта. Основные города, в которые RyanAir регулярно летает из Праги — это аэропорт Шарлеруа вблизи города Брюссель, Дублин и Лондон.

По словам Йиржи Выскоче, который в пражском аэропорту отвечает за маркетинг, бюджетные авиакомпании составляют около 30% от общего числа пассажиров. В прошлом году аэропорт обслужил более 13 миллионов пассажиров.

Фото: RyanAir, aktualne.cz

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