Новый Опатов

Девелоперская компания Reflecta Development намерена застроить район над станцией метро «Опатов» в Праге. Здесь будут построены офисные пространства и жилые дома. Первая фаза строительства «Новый Опатов» стоимостью 3 млрд крон должна начаться не позднее 2020 года. В ходе первого этапа Reflecta Development намерена построить четыре здания, одно из которых будет 17-этажным. Общая площадь зданий составит 60 тыс. квадратных метров. Это на 40% меньше первоначального проекта, девелоперам пришлось сократить проект из-за протестов местных жителей. В течение ближайших месяцев компания планирует получить разрешение на строительство первого этапа.

Фото: Reflecta Development

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