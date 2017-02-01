Ольга Лахнова: «У человека должна быть идея, в которую он верит»

C 24 по 26 ноября 2016 года в Джакарте проходил международный молодёжный форум, на котором обсуждалось создание устойчивой среды для социального развития посредством технологических инноваций. На мероприятии, которое было организовано при поддержке организации Youth Time International Movement и посольства Республики Индонезия в Праге, был представлен ряд проектов, разработанных ребятами из разных стран, которые в той или иной степени должны помочь улучшить качество нашей жизни. Лучшей была признана работа москвички Ольги Лахновой. Редактор специальных проектов «Пражского телеграфа» Александра Баранова побеседовала с победительницей о том, чего стоит изменить мир вокруг себя.

Оля, для начала расскажи, пожалуйста, о сути твоего проекта.

Проект нацелен на объединение двух поколений: людей пенсионного возраста, которые являются физически и умственно активными, готовые делиться своими знаниями и детей школьного возраста.

Цель проекта – общение двух поколений с наибольшей выгодой для каждого. У нас в стране множество пожилых людей, которые выйдя на пенсию, остаются невостребованными, хотя им есть чем поделиться с подрастающим поколением. Среди семей с детьми, не каждый может позволить дать своему ребенку дорогостоящее дополнительное образование.

Данный проект дает возможность детям получить дополнительное образование на бесплатной основе и обеспечивает пожилым людям занятость в интересующей их сфере.

Какова финансовая сторона проекта? Планируешь ли ты его монетизировать?

Это один из самых сложных вопросов на данный момент. Организаторы форума отметили: «Россия свойственен консерватизм и данный социальный проект может стать началом реализации новых социальных идей в нашей стране. Я не раз беседовала с российской стороной по поводу данного проекта, и мне говорили, что это больше касается социальной политики, нежели бизнеса в чистом виде. Это не обычный коммерческий проект. Он затрагивает два пласта нашего населения и играет большую социальную роль и без поддержки государства он не сможет долго просуществовать в том виде, в котором он был задуман.

Пожилые люди в России – одна из самых незащищённых прослоек населения, у нас слабо организован досуг для них. При низком уровне дохода, современный пенсионер мало что может себе позволить.

С досугом у детей всё обстоит проще, но и в этом вопросе уровень достатка имеет значение.

О монетизации проекта я как раз размышляю. Думаю, что своей идеей он будет интересен многим компаниям, особенно в целях поддержаниях позитивных перемен в России.

Наверное, в принципе данный проект мог бы существовать на самофинансировании, но в Российских реалиях мне не представляется это возможным. Проект носит социальный, а не коммерческий характер и решение данных вопросов является прерогативой государства.

А как быть с общественным мнением? Видишь ли ты проблему в том, что многие скептически относятся к возможности реализации данного проекта?

Для меня российские реалии делятся на два типа. Первый – общий, то есть то, что российский народ в целом консервативный, местами недостаточно позитивный, ему нужно время на «раскачку», на то, чтобы принять перемены, понять и поверить, что это не обман и не ловушка. На то есть свои, исторические причины.

Играют роль, кстати, и особенности возраста – пожилые люди и дети могут быть достаточно требовательные – поэтому без поддержки социальных работников и психологов здесь не обойтись, и я готова к тому, что адаптационный период данного проекта может продлиться дольше, чем я ожидаю.

Второй аспект – личный, скептицизм близкого окружения, и это не очень приятно. Не каждый верит, что малыми делами можно проложить дорогу к реальным большим изменениям. Но я, действительно, верю в свою идею и встретила людей, которые разделяют мои взгляды, что дает мне силы идти дальше.

Установка у меня очень простая: делать то, что ты считаешь верным. Я вижу, большие перспективы данного проекта. Если я буду знать, что хоть какая-то часть российского населения в этом задействована, то для меня это уже будет большая радость.

Давай поговорим об образовательной стороне вопроса. Даже если мы говорим о семьях с малым уровнем достатка, то у родителей всё равно, как правило, есть желание отдать ребёнка в престижную студию досуга. Сделать выбор в пользу пожилого преподавателя, с большим опытом, не владеющего спектром новейших методик – насколько это реально?

Этот опять-таки стереотип. К сожалению, когда человек переходит пенсионный порог, его просто списывают со счетов, хотя каждый человек сам определяет для себя момент, когда начинать считать себя пожилым. Я уверена, что люди после 50-60 лет не могут быть списаны. Но для того, чтобы изменить отношение общества к пожилым людям требуется время.

Хочу поделиться мои личным опытом. Однажды отец познакомил меня со своей учительницей немецкого языка. На данный момент ей уже 86 лет, и, несмотря на такую разницу в возрасте, мы очень сильно подружились. Это безумно позитивная, открытая женщина, в курсе всех современных трендов, активнее некоторых 60-летних. Так что вопрос всё-таки не в возрасте, а в голове, в том, как ты хочешь себя чувствовать. Это – во-первых.

Во-вторых, существуют такие направления, в которых наличие сертификатов и дипломов значит мало и вовсе необязательно. Возьмём, например, вязание: наши бабушки владеют приёмами, которые они переняли ещё от своих бабушек, и на современных курсах этому не научат. Человек обладает талантом, к этому добавляется опыт и практика – таким образом, самоучка может стать куда более ценным кадром, чем дипломированный специалист.

В-третьих, если это действительно требуется, то пожилого человека можно сподвигнуть и на посещение курсов повышения квалификации.

И наконец, это социальный, а некоммерческий проект, люди тянутся друг к другу, по факту душевное общение и передача навыков от поколения к поколению это гуманитарная помощь обществу, а не вопрос престижа. Ведь, родители, о чьих детях идет речь, также имеют пожилых бабушек и дедушек. Выбор за людьми…

Оля, беседовала ли ты уже с кем-то из предполагаемых пожилых участников? Чему они могли бы обучить младшее поколение? Мы уже вспомнили об иностранных языках, вязании, плетение кружева, гастрономия, что-то ещё, может быть?

Это может быть что угодно… от простых шахмат до проектирования ракет. талант и опыт России не объять… даже не стоит ограничиваться какими-то рамками.

Ещё один немаловажный пункт – финансы. На церемонии награждения прозвучало, что твоему проекту обеспечивается полное финансирование. На что именно и на какой срок, как думаешь, хватит этой суммы?

Думаю, что выделенных мне денег хватит на запуск проекта, но, безусловно, потребуется ещё. Я склонна верить в лучшее, но предпочитаю быть готовой к худшему. Несомненно, я столкнусь с рядом вопросов (аренда, оборудование и т. д.), для решения которых потребуются средства. Лучше обеспечить «подушку безопасности», нежели рисковать всем делом. Параллельно с запуском проекта будет вестись поиск спонсоров и партнёров. Проект должен быть стабильным.

Первый пункт на данный момент – составить подробный бизнес-план и предоставить его организаторам конкурса, чтобы его одобрили и выдали мне первую часть суммы для работы. Реализация бюджета происходит поэтапно, что минимизирует риск потратить деньги зря и увеличивает шансы на успех в целом. Мне кажется, что это – абсолютно разумный подход, он даёт возможность анализировать ошибки и промахи по ходу дела, есть время на то, чтобы посоветоваться с экспертами и принять правильное решение, как действовать дальше.

К слову об экспертах. Ты будешь искать нужных людей сама или же Youth Time предоставляет тебе все необходимые контакты?

И то, и другое. После победы на конкурсе я успела узнать, что я получу возможность пообщаться с нужными людьми дистанционно,

Работа уже в процессе: поскольку я на данный момент работаю в рекламном агентстве, то я обсудила с коллегами варианты возможного логотипа и названия для проекта, набросала общий бизнес-план и продумала систему краудфандинга.

Поскольку Youth Forum объединяет огромное количество людей по всему миру, то получить совет знающего человека в нужный момент, думаю, будет не проблема.

Одной из наград для тебя, как для автора лучшей работы, стал семестр обучения в бизнес-школе в Барселоне. Когда ты планируешь туда отправиться, чего ждёшь от этой поездки, и как это может помочь проекту?

Собираюсь подавать документы на поступление в ноябре 2017 года. Для этого, конечно, нужно будет очень много сделать и успеть: работать, развивать проект и одновременно планировать свою жизнь в Испании. Рассчитываю, что к моменту начала обучения проект будет стабильно развиваться, и я смогу контролировать его дистанционно.

Образование за рубежом может стать тем плацдармом, который поможет получить недостающие знания и с новыми силами работать над моим проектом в России. Эксперты говорили мне, что в Барселоне уже функционирует подобный проект, где можно почерпнуть недостающую информацию.

Думаю, что такой проект был бы интересен почти в любой стране – в том числе и в Чехии. Кстати, ты упоминала о том, что у тебя есть задумки и по поводу ряда других проектов. Они тоже относятся к социальной сфере?

Да, так как все они, так или иначе, направлены на то, чтобы изменить жизнь людей к лучшему. Ничего с моим мышлением не поделаешь (смеётся). Если говорить в общем, то все иные проекты касаются ряда иных социально-культурных вопросов. И хотя думать о них сейчас пока рано, мне кажется, что хорошие идеи никогда не пропадут.

Будучи сама начинающим молодым предпринимателем, что бы ты посоветовала своим коллегам в этой области?

Во-первых, если ты захотел быть социальным предпринимателем – у тебя должна быть идея. Идея, за которую готов бороться, и в которую веришь. Как только ты нашёл идею – полдела сделано. А после – не сдаваться. Мир – огромный, разнообразный. Мне не кажется, что люди делятся только на плохих и хороших, но тех, кто будет тебя останавливать, кто не будет в тебя верить – их будет очень много. Большинство из них просто сами не готовы что-то делать, но будут стараться разочаровать при этом и тебя, затормозить и не дать дойти к цели.

Помни, зачем ты это делаешь. Если в тебе горит огонь, то это остановить будет очень сложно. В этом, мне кажется, отличие социального предпринимателя от всех прочих. Страсть способна на многое. Чем старше мы становимся, тем больше мы пресыщены жизнью, а вот пока ты молод, то в тебе всё это есть, бурлит и кипит, и было бы здорово сохранить в себе это подольше.

Вставка

Лахнова Ольга Александровна

Родилась в семье государственного служащего Александра Ивановича Лахнова и преподавателя Ольги Иосифовны Лахновой.

У Ольги есть старшая сестра – Юлия Александровна Лахнова, начальник правового управления девелоперской компании.

В детстве Ольга занималась в кружке юного эколога, увлекалась рисованием и единоборством.

В средних классах училась в школе с углубленным изучением английского языка № 1226 и лингвистическом лицее № 1555.

Проходила практику в Департаменте внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Комитете общественных связей города Москвы, Департаменте Социальной защиты населения Москвы и Бюро по иммиграционным вопросам города Брауншвейг в Германии.

В 2012 году стала финалистом московского конкурса социальных проектов и олимпиады законодательных инициатив с проектом «Старший младшему».

В 2013 году закончила Московский Городской Университет Управления Правительства Москвы, факультет управления, специализация – международные отношения.

Многократно участвовала в тренингах Психологической школы при РГГУ, волонтёр детских реабилитационный центров, детских домов и организаций по работе с бездомными людьми.

В 2014 году – автор социального проекта «People friendly», целью которого была объединение людей и взаимопомощь.

Ольга проявляет большой интерес к психологии, иностранным языкам и к вопросам социальной политики.

Работает в качестве копирайтера в творческом агентстве McCann Moscow.