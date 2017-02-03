Ольга Плхова: «В творчестве, как в семье, те же боли и страсти»

Ольга Плхова приехала в Чехию как туристка, но судьба распорядилась так, что она вернулась в Брно, чтобы стать женой Алоиса Плха – человека, с которым они прожили прекрасную жизнь и вырастили двух замечательных дочерей. Жизнь складывалась по-разному, но сдаваться – это не черта нашей героини, которая рассказала «Пражскому телеграфу», о том, что было прожито, и о том, сколько интересного и важного в её жизни сегодня.

Родилась Ольга Плхова в Санкт-Петербурге в 1952 году. Когда ей не было и полугода, семья переехала в сибирский город Кемерово. «Отец у меня был военный, поэтому переезды в моей жизни было делом повседневным, – вспоминает Ольга. – В Кемерово, где отец преподавал в военном училище, я окончила десять классов и загорелась желанием рисовать. Отец хотел меня видеть студенткой Политехнического института, куда уже поступил мой брат». Ольга не знала, как противостоять строгому отцу, и просто плакала. И тогда родители уступили: дочь отправили в Саратов в художественное училище на оформительское отделение. Отучившись четыре года, девушка вернулась в Кемерово к родителям. Здесь осуществились две мечты – театр и рисование: Ольга устроилась на работу в Кемеровский драматический театр художником-декоратором. А поскольку зарплата была не так велика, молодая художница подрабатывала: делала эскизы различных сувениров. Театр захватил её, и она посвятила ему пять лет своей жизни.

Из туристки – женой

«В Чехию, в Брно, я впервые приехала в 1981 году. Изначально всё выглядело как отпуск. Но неожиданно судьба развернула мою жизнь в другую сторону: здесь в компании знакомых и друзей я познакомилась со своим будущим мужем Алоисом Плхем. Но тогда у меня этого, конечно, и в мыслях не было, – рассказывает Ольга. – Всё это было так необычно. Сначала Алоис поехал со мной в далёкую Сибирь познакомиться с родителями. Потом вернулся обратно и выслал нам приглашение. Так я вновь очутилась на чешской земле».

Алоис Плх вызвал всех, для того чтобы официально связать свою судьбу с Ольгой. Сыграли свадьбу, и молодой жене пришлось осваиваться на новом месте среди новых людей. Чешский язык Ольге давался относительно легко. Первая дочь Плховых родилась с детским параличом, маме долгое время приходилось проводить дома. Каждую свободную минуту она посвящала изучению языка, понимая, что без него ей не обойтись. Записывала новые слова и выражения, чтобы снова и снова повторять их, слушала радио, смотрела телевидение, общалась с людьми, понимая, что постепенно чешский даётся ей всё легче.

«В один прекрасный день одни наши знакомые предложили мне место на предприятии «Текстиль и одежда», – вспоминает наша героиня. – Здесь я проработала художником-оформителем почти 10 лет. До сих пор вспоминаю эти годы как самые лучшие в своей жизни. В этой организации я занималась действительно тем, что мне по-настоящему нравилось: оформляла витрины, работала как с пластическими, так и с глубокими декорациями. Мне очень нравилось, как звучит название моей должности на чешском языке – поутач».

Маленькая, дружная команда всегда работала слаженно. Её специалисты ездили по области, занимаясь оформительскими работами, новыми проектами. Время было прекрасное, творческое. И результаты соответствующие. На сегодняшний день в Брно не сохранилось здание предприятия «Текстиль и одежда», не осталось и многих других предприятий, на которых в те годы работали жители города Брно.

Творчество, но кулинарное

Распад Советского Союза, перестройка привели к переменам и в Чехословакии. Предприятие, на котором работала Ольга Плхова, было, к удивлению его сотрудников, ликвидировано. А люди, оказавшись в новых условиях, искали способ выжить. «Тогда я была готова идти работать куда угодно и в 1995 году оказалась на бирже труда, – рассказывает Ольга Плхова. – Меня определили на огромный завод, который тогда ещё находился недалеко от центра. Здесь мы каждый день готовили 1500 обедов, так что забот хватало».

Неожиданно для себя Ольга Плхова преуспела и на этом поприще, и ей предложили работу в местном Клубе депутатов. Там нужен был «человек на кухню». Правда, на новом месте приходилось обслуживать пресс-конференции, различные мероприятия и встречи. В это время Ольга, ещё неуверенная в том, что долго проработает на новом месте, отправилась на всякий случай на курс компьютерной графики. Тем не менее кулинарные хлопоты в Клубе и хорошая репутация привели к тому, что Ольге предложили место… управляющей Клубом депутатов вместо человека, который уходил на пенсию.

«Всегда об этом вспоминаю с улыбкой: русская женщина возглавила чешскую политическую организацию. Случилось это в 1997 году. Функция моя при этом была по большей части координационная. При магистрате существовали различные комиссии: финансовые, инвестиционные, транспортные и т.д. Задача Клуба депутатов заключалась именно в координации пресс-конференций и совещаний для подобных органов, то есть в поддержании порядка, достатка и приятной атмосферы».

Искусству никогда не изменила

Новая работа принесла множество знакомств как с чехами, так и с русскими. Большинство из них посещало в Клубе разнообразные акции и представления. «Здесь мне впервые довелось устроить выставку собственных картин, – вспоминает Ольга Плхова, – К тому моменту их накопилось немало. Вот я себе и сказала, что им уже пора выходить в мир. С той поры мои выставки побывали как в Брно, так и в Праге».

Оставаясь художницей, Ольга Плхова работает в трёх техниках: графика, коллаж и масло. Соединяя различные цвета, художница признаётся, что концентрируется на эмоциональной составляющей, бесконечно наслаждаясь мотивами природы, цветов, бабочек, миром морских созданий – всем, что её вдохновляет. «Иначе говоря, направляю свою кисть так, чтобы картина становилась отражением природы в целом. Я никогда не стремилась передать лишь сухую форму растений, но скорее перевожу силу цвета в оттенок иносказательной эмоции. С момента моей первой выставки в Брно я старалась и стараюсь менять подходы к техникам. При этом глубина возможностей здесь, на мой взгляд, нескончаема».

Семья без мужчины

Свои картины Ольга Плхова называет своими детьми: «У меня есть две мои любимые дочери. В творчестве, как и в семье, всё очень похоже: те же страсти, те же боли, переживания и надежды».

И главной болью в жизни Ольги Плховой стала смерть мужа, который всегда, в самые сложные и лучшие минуты жизни был рядом. Алоис Плх всю жизнь был спортсменом. Бег был его страстью. Трагедия произошла в день святого Вацлава, 28 сентября, в недалеком от города Брно местечке Блажовице (Blažovice). Он бежал шестикилометровую дистанцию, но за 100 метров до финиша упал. Всё выглядело так, будто человек споткнулся. Но, к сожалению, Алоис Плх уже не встал. Врачи на месте диагностировали инфаркт. Ему было 57 лет, даже беговой номер сохранился – 57.

По официальной версии, Алоис скончался в больнице к вечеру. Однако правда была немного иной. Врачи скорой помощи, конечно, безоговорочно диагностировали инфаркт и сказали, что шансов уже нет. В таких случаях машина скорой помощи не имеет право отвозить тело в больницу. Близкий друг Алоиса Станислав Юранек, когда-то бывший гетман южноморавского края, попросил их это сделать, чтобы раньше времени не сеять между людьми панику. То есть взял процесс целиком под свою ответственность. «Даже я не знала, что происходит. Ждала дома звонка, но уже что-то чувствовала, на душе было так тяжело, – вспоминает жена спортсмена. – До сих пор, когда вижу Станислава, благодарю его за поддержку. Именно он организовал это ежегодное чествование имени Алоиса Плха в форме мемориала, которое проходит при поддержке южноморавского края».

С тех пор прошло десять лет. И уже традицией стал ежегодный день памяти Алоиса Плха. В этот день 28 сентября устраиваются забеги на различные дистанции с участниками любых возрастов. Место проведения – Блажовице, городок в 15 километрах от Брно. Главная трасса мемориала Алоиса Плха растянулась на 11 километров. В этом забеге до сих принимает участие Станислав Юранек.

Кемерово, наверное, не узнаю

Но жизнь продолжалась, подрастали дочери, а 10 лет назад в Моравии было основано Русское культурно-просветительское общество. Энергии на работу в нём у Ольги тогда было достаточно. Да и сегодня хватает, если учесть многочисленные акции, которые собирают любителей русского языка. Общество активно поддерживает известное литературное мероприятие «Ars Poetica. Памятник Пушкину». Это один из самых старых фестивалей на иностранном языке в Европе. Проводит ежегодное трёхмесячное мероприятие «Русская Весна в Моравии». «Ещё одно весёлое мероприятие у нас проходит в конце июня, – рассказываете Ольга Плхова, – когда ко мне на дачу в Марианское Удоли мы приглашаем гостей с телевидения и беседуем с ними за чашкой чая. Однажды нас навестила съёмочная группа с остравского телевидения и включила отснятый материал в известную серию документальных репортажей под названием «Babylon».

«Годы летят, а в родной для меня город Кемерово уже долго не получается съездить, – говорит Ольга Плхова. – Знакомые говорят: «Приедешь – не узнаешь». Когда первая моя девочка родилась с церебральным параличом, мы с ней постоянно ходили по докторам. До сих пор помню, как в одной детской больнице невропатолог меня однажды спросил: «Где вы себя ощущаете как дома: там или здесь?». Я про себя подумала и ответила: «Ребёнок-то у меня здесь, значит, здесь». Именно так я и чувствовала и до сих пор чувствую, но русского человека за границей всегда узнаю по добродушию».

Евгений Бессонов

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