Останемся без чуда

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Больше чем на год гости Праги и её жители лишатся возможности любоваться одной из главных достопримечательностей и чудес города – пражскими курантами на башне Староместской ратуши, под которым каждый час собирались многочисленные зрители уже почти 6 веков. После Нового года уже перестали открываться окошечки, откуда каждый час совершали свой проход 12 апостолов. Они первые были отправлены на реконструкцию. Теперь будет закрыт строительными лесами и весь фасад Староместской башни. Некоторое время будет недоступна и смотровая площадка башни. Работы по реконструкции продлятся до июня 2018 года. Их стоимость по предварительным подсчётам обойдется Праге в 47 млн крон.
Фото: liveinternet.ru
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