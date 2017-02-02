Осторожно гололёд!

Пражские водители, пешеходы и общественный транспорт в четверг столкнулись с гололёдом. Управление по коммуникации направила на улицы города сотни рабочих, заданием которых было очистить лёд с тротуаров и автодорог. Работа производилась, как в ручную, так и с помощью специальной техники. По словам службы спасения всего за 1 час было оказана помощь 21 пешеходу.

Подобные проблемы возникли и в Плзеньском крае, зарегистрировано больше 70 дорожно-транспортных происшествий, к счастью обошлось без тяжёлых травм.

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