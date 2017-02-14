Павлина Брзакова: «Сибирь мне подарила открытость, это самое большое богатство»

Павлина Брзакова закончила кафедру этнологии на Философском факультете Университета Карла в Праге в Чешской республике. В 2007 году защитила диссертацию и получила звание доктор философских наук. В течении учебы (1991 – 2001 гг.) регулярно посещала Россию для проведения полевых этнографических исследований в Эвенкийском автономном округе.

В этот период были записаны воспоминания, сказки, песни и жизненные истории эвенков – сибирских таёжников, оленеводов и рыбаков, живущих в области рек Подкаменной и Нижней Тунгуски.

С 2004 года Павлина Брзакова стала посещать республику Тыва в южной Сибири, где общалась с многими тувинскими шаманами, побывала в шаманских центрах в городах Кызыл и Абакан.

С 2000г. являлась редактором газеты Lidové noviny, а с 2002 г. главным редактором детского журнала Mateřídouška. С 2003 г. работает главным редактором журнала Regenerace. Павлина Брзакова так же является основателем гражданского объединения «Шаманская юрта» – центра изучения сибирского шаманизма в Чехии.

Собранные материалы и личные впечатления легли в основу ряда книг. В своих произведениях Павлина Брзакова пишет о традициях и культуре сибирских эвенков, ненцев и тувинцев. Книги изданные на чешском языке: «Горомомо гороло» – сказания и предания сибирских эвенков (1996). За эту книгу писательница Павлина Брзакова была награждена за премией чешского фонда Йозефа Главки в категории «литература».

«Ямтана» – сказания и предания ненцев (1998)

«Тени на купеческой тропе» (2000), «Дорога медведя» (2002)

«Дедушка Огэ» – учение эвенкийского шамана (2004)

«Когда я уйду за гору» – сказания о шаманах, людоедах и запрещенных местах (2004)

«Лиственничная душа» – заметки о путешествиях по Сибири (2005)

«Два мира» – учение эвенкийского шамана (2008).

Книга «Горомомо-гороло–давным давно» — сказки и предания эвенков написана на русском языке. Она возникла в соавторстве с краеведом Виталием Вороновым (Сибирский промысел, Красноярск 2000).

Павлина Брзакова является автором и ряда других книг:

«Что приносит ветер» (2006) – сборник сказок различных народов мира, который был написан для радиостанции «Влтава».

«Хелинда и старуха-дух Темноты» (2009) — сказка для маленьких детей.

Перу автора принадлежат и три беллетристические книги, посвящённые известным чешским актёрам:

«Квета Фиалова – Счастье здесь и сейча»с (2009)

«Квета Фиалова – Законы счастья» (2010)

«Земля – Дорога Сумасшедшего и Внутренний мир Ярослава Душека» (2012).

С Павлиной Брзаковой мы встретились в кафе в небольшой деревне Шкворец недалеко от Праги. У неё был приятный голос и очень красивый, чарующий способ повествования. Сейчас Павлина живёт с мужем и двумя детьми в Косово. Она делит свой жизненный путь на три этапа: путешествия по Сибири в 90-х годах и в начале века. После она несколько лет жила в Чехии и приглашала сюда шаманов из Тывы и Кореи. Сейчас в её жизни настал новый этап, материнство. Она поддерживает связь с Сибирью и планирует поехать туда снова.

Приезжая в Чехию, сибирские целители останавливались и жили у Павлины по несколько месяцев. По её словам, сосуществование таких разных культур было иногда непростым. С этого мы и начали…

Расскажи больше про жизнь тувинской шаманки в вашем чешском доме.

Начну с пищи. Моим первым крупным просчётом стала сметана в соусе, это было слишком тяжёлой едой. Тувинцы по традиции пастухи, их пища состоит из мяса, молока и сыра, они едят их каждый день и если не дать им порядочный кусок мяса, им кажется, что их недостаточно угостили. Первая шаманка, Анися, через некоторое время готовила себе сама – мясо, жареную картошку по-русски, лепёшки….Второй шаман, Дугарсюрюн Очуролович Ооржак – кстати, Ооржак родовая фамилия, которая известна в Туве, его дедушка был очень уважаемым человеком – ел только мясо, я постоянно готовила разные мясные блюда. Для нас это стало настоящей революцией, ведь нашей главной пищей были овощи. Жир летал повсюду и смешивался с пылью, я не успевала убирать…

Эта диета как-то отразилась на твоём здоровье?

Я никаких особых эффектов не замечала, потому что мы почти всё время делали что-нибудь руками на свежем воздухе. Все встречи, семинары, ритуалы и целительные обряды мы проводили на природе. Специально построили отдельную юрту, место, удерживающее негативную энергию после обрядов. Шаманы её каждый раз выкуривали для очищения.

Нашей первой шаманке, Анисии, каждую ночь снились сны, и она каждое утро рассказывала, что ей снилось и что это означает. Мы жили в доме эпохи барокко с богатой историей, и её навещали духи. Все шаманы, жившие с нами, рассказывали о таких встречах. Например, я узнала, что вокруг детской кроватки вьются духи, которые её защищают. Рано по утрам шаманы выходили кормить злых духов, чтобы умиротворить их, или раскладывали на подоконнике камешки, чтобы не впускать их внутрь или занять их игрой.

Их привычки наверняка вносили разлад в привычный вам образ жизни?

Иногда это приводило к курьёзам. В нашем барочном здании было очень влажно, я не задвигала шкафчики полностью, но когда я приходила домой, они всегда были задвинуты. Я открывала их, чтобы бельё осталось сухим, и через несколько дней шаманка страшно рассердилась и сказала, что шуфлядки обязательно, всегда нужно закрывать, иначе злые духи получают доступ в дом.

Ещё одно недоразумение: когда мы пили вместе чай, для Анисии я наливала его в свою любимую чашку из праздничного набора от нашей бабушки. Она не пила из этой чашки, я спрашивала: «Ты не пьёшь чай?», она отвечала, что очень любит чай. Только несколько дней спустя я узнала, на чашке была маленькая трещинка, а по её вере это притягивает злых духов.

С другой стороны, её присутствие со временем стало для нас большим подарком. К ней приходила масса народу, она для всех делала амулеты. Она не успевала делать всё сама и пригласила нас принять участие. Процесс творчества, вкладывания мыслей и чувств в амулеты, показал мне совершенно другой мир. В него активно включилась моя дочь Викторка, ей было четыре года и они очень сдружились. Через некоторое время и наступил момент, когда мы все стали в нашем дому одним целым. Все конфликты остались позади и благодаря им я поняла, что моя точка зрения может быть правильной здесь, но за несколько тысяч километров отсюда всё может быть по-другому.

Сколько людей приходило к вам? С какими проблемами и пожеланиями? Шаманы смогли им помочь?

Трудно сказать с полной уверенностью. Иногда у них были дни получше, иногда похуже. Людей было очень много, иногда даже слишком. Для каждого «пациента» шаман разбрасывал камни и по особенной системе разъяснял его ситуацию и говорил, откуда может прийти помощь. Потом проходил обряд очищения, он точно помогал: звуки барабана, которые останавливают мышление, потом колокольчики, которые наоборот пробуждают разум. Несколько пациентов пришли в очень тяжёлом состоянии, с тяжёлыми болезнями, и за один сеанс шаман не мог сотворить чудо.

Например, к одному шаману приходила женщина, больная раком, которую облучали. Ей удалили несколько органов, сделали выводное отверстие на боку, она почти на могла есть. Шаман посоветовал ей лёгкую диету, радоваться каждому дню и как можно больше времени проводить с близкими. Вполне логично и рационально. Разум и логика не являются антанонистами мистики, одно без другого обедняет человека.

Говоря о Сибири, ты, в основном, описываешь, что ушло из твоей жизни: привычный образ жизни, представление о жизни…А ты можешь сказать, что пришло вместо них, иначе говоря, что тебе Сибирь подарила?

Открытость, открытое пространство. Это самое большое богатство, но получить его можно, лишь отказавшись от того, что знаешь. Самые большие потери впоследствии стали самым лучшим подарком. Поэтому я люблю путешествовать в очень далёкие края, где всё отличается от того, к чему я привыкла, где я живу настоящим моментом и полностью открываюсь тому, что вокруг меня. Также поэтому я люблю путешествовать одна, когда я в группе, это мешать мне полностью прочувствовать окружение и образ жизни людей.

На какие главные вопросы тебе Сибирь дала ответ?

Когда мне исполнилось 18, я ушла от родителей в Прагу. То, что мы называем духовным путём, было для меня очень важно. Я изучала Библию, Упанишады, книги по религии бахаи и искала просветления. В 19 лет я начала путешествовать, познавать мир. У каждого путешествия была своя цель. Я постепенно пришла к тому, что мой долг и призвание — делиться своими переживаниями и познаниями, полученными от моих учителей, с другими людьми. Я начала понимать, что мы все часть одного целого, что когда я что-нибудь получаю, это не означает необходимости сразу же заплатить, как меня учили мои родители. Можно давать, дарить в другом месте – после тридцати я начала приглашать сибсрских шаманов сюда. Я ничего не брала с них и была лишь посредником, сколько они заработали здесь и насколько мы обогатили друг друга, уже было их заботой.

Я думаю, всегда нужно быть готовым как дарить, так и принимать. Мы часто готовы лишь дарить, отдавать, а когда мы что-нибудь получаем, нам кажется, что мы должны за это заплатить. Но мне кажется, что в жизни всё по-другому и такой подход может даже показаться дарящему оскорблением. Соотношение между принимать и отдавать зависит также от возраста, жизненного этапа, я думаю, что до 30 лет человек больше принимает, получает, а к сорока постепенно переходит к другому полюсу.

Почему ты выбрала именно Сибирь?

В детстве я читала сибирские сказки и мне очень нравилось, что у каждой вещи была своя душа, даже у такой, как нож – такое восприятие мира было мне близко уже тогда. Например, каждый шкаф таил в себе душу дерева, из которого его вырезали. Уже ребёнком я постоянно что-то писала, стихи и истории, рисовала к ним иллюстрации, а потом продавала. Собственно, это моё главное занятие и сегодня.

Путешествие по Сибири освободило меня от предубеждений и внутреннего балласта, которые я получила от своей семьи. Мои детские годы были очень непростыми, у меня не было ощущения почвы под ногами, и я решила найти на Востоке шамана, который скажет мне, как жить. Я нашла его, и он не сказал мне ничего. Он вылечил меня от лихорадки и призвал духов, чтобы они защищали меня на пути в горы. Этот опыт был очень сильным и остался во мне. После встреч с шаманами я поняла, что смысл моей жизни я создаю сама.

Счастье для меня состоит в том, понимать смысл того, что жизнь приносит в разные моменты и в различные этапы. Постоянно приходят новые вызовы, задания от судьбы. Сейчас для меня главный вызов – мой сын, у него дисфазия и проблемы с вниманием. Я хочу написать про это книгу, таких детей много…

Кстати, это правда, что сибирские племена более чувствительны к холоду, чем европейцы? Это немного парадоксально….

Да. Я пару раз ходила без шапки, на меня смотрели, как на сумасшедшую. Наверное, это потому что они всё время ходят в тёплой одежде. Я ещё заметила, что они слабее европейцев по конституции, например, эвенки строением почти как дети.

Ты много путешествовала по России. Как ты воспринимаешь свою родную страну, вернувшись сюда?

Мне не хватает гостеприимства и человеческой теплоты. Я очень открытый человек, друзья могут зайти ко мне в любой момент. Этой близости в человеческих отношениях мне здесь очень не хватает.

Полный текст интервью с Павлиной Брзаковой читайте в ближайшем номере ежемесячного журнала «Чехия сегодня».

Алексей Шевко

Фото: idnes.cz

Похожие статьи