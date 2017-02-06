Перестройка, революция или фарс?

Инаугурационная речь нового американского президента Дональда Трампа шокировала всех. Своих восторженных поклонников Трамп воодушевил небывалой прямотой, пафосным патриотизмом и революционной язвительностью, с которой он бросился в водоворот истории, чтобы как супермен спасти старый грешный мир от разрушения и чудесным образом трансформировать его в лучшую сторону. Противники, наоборот, отмечают, что новый жилец Белого дома под знаменем борьбы с политкорректностью грубо и агрессивно атакует каждого, кто ему не понравится, своих врагов оскорбляет, недостойно унижает и вообще говорит и ведет себя не как политик, а как хулиган, который к тому же заигрывает с ксенофобией и фашизмом. Его инаугурационная речь, по их словам, удивила в основном примитивностью и популизмом. Трамп медленно произносил простые фразы, как будто бы он разговаривал с маленькими детьми, или же напыщенные фразы и клише, при этом помогая себе театральными жестами и пафосными паузами. В начале речи он, например, поблагодарил за избрание не только американских граждан, но и весь мир. Этим сразу же дал понять, что его стратегия невмешательства во внутренние дела иностранных государств является популистским лозунгом, направленным на самих американцев: «Мы будем решать вопрос о будущем Америки и всего мира», – сказал он. Следующие слова Трампа как будто сошли с уст Владимира Ильича Ленина в революционном Петербурге в декабре 1917: «Сегодняшняя инаугурация является историческим моментом, потому что это не просто регулярная ротация власти. Мы берем на себя власть в Вашингтоне, округ Колумбия, и передаем ее вам, американскому народу. Всё меняется прямо здесь, прямо сейчас. 20 января войдёт в историю как день, когда власть Америки вернулась в руки американцев».

Некоторые любят погорячее, но только вот трамповская революция, вероятно, такой горячей не будет. Делиться с другими собственным имуществом – это последнее, о чём мечтает он и другие богатые американцы. Воодушевляющие речи предназначены для избирателей, которые не перестают верить, как и сторонники чешского движения ANO, что будет лучше. «Мы будем строить новые дороги, магистрали, мосты, аэропорты, туннели и железные дороги по всей нашей прекрасной стране. Мы раскроем все тайны Вселенной, освободим Землю от болезней и страданий. Время праздных речей закончилось. Время действовать», – гремел Дональд Трамп, обращаясь к собравшейся толпе так пламенно и наивно, что многим стало ясно, что на самом деле пришло время ещё более праздных речей.

Дональд Трамп, как выясняется, очевидно не будет спасением для отношений США с Россией, хотя на это надеялись многие россияне. После инаугурации они поняли, что новый американский президент не планирует никакой революции или перестройки, просто играет политический фарс. Так же как и его предшественники.

Фото: pbs.org

Похожие статьи