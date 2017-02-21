Поднимается уровень рек

Тающий снег и дожди способствует высокому уровню воды в реках и потоках, на р. Мандаве уже 2 степень паводковой опасности.

По данным Чешского гидрометеорологического института, уровень реки Мандава поднялся в ночное время, в 05:00 ч достиг 96 см, уровень опасности для этого района объявляется при 90 см.

Первый степень паводковой опасности на Мандаве наблюдается с понедельника 20:00 ч, тем самым получается, что вода поднялась на данный момент больше, чем на 25 см.

Уровни потоков в Чехии будут подниматься по словам метеорологов из-за погодной ситуации ещё в ближайшие дни, но угрозы наводнения не ожидается. До конца февраля будет довольно тепло, ртуть градусника поднимется до 10 градусов по Цельсию.

Река Мандава протекает через Варнсдорф – самый северный город Чехии. Он расположен на границе с Германией, в районе Дечин.