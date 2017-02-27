Подворью РПЦ в Чехии – 10 лет

Подворью Русской православной церкви в Карловых Варах в этом году исполняется 10 лет. К этой дате был приурочен визит в Чехию главы Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям, викария патриарха Московского и всея Руси, епископа Богородского Антония.

Трехдневный визит епископа Антония начался с посещения Министерства культуры ЧР, где он встретился с руководителем отдела по религиозным организациям Павлой Бендовой. Именно она 10 лет назад подписала документы о регистрации подворья РПЦ в Чехии со стороны правительства ЧР.

Затем Владыка посетил храм Святой Мученицы Людмилы Чешской в Праге, в котором совершил молебен и обратился с проповедью к духовенству и прихожанам. В тот же день епископ Антоний встретился с российским послом в Чехии Александром Змеевским и посетил расположенный на территории посольства храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца.

Кроме того, викарий патриарха Московского и всея Руси встретился с архиепископом Пражским Михаилом. Иерархи обменялись памятными подарками.

Вечером того же дня епископ Антоний прибыл в Карловы Вары. «В этом году исполняется 10 лет после регистрации подворья РПЦ в Чехии. Мой визит, по благословению Святейшего Патриарха, приурочен именно к этой дате, – цитирует Владыку ТАСС. Петропавловский храм в Карловых Варах, при котором действует подворье, является одним из самых замечательных русских храмов в дальнем зарубежье». В Карловых Варах епископ Антоний посетил храм Святых Апостолов Петра и Павла, где отметил, что православная община в Чехии постоянно растёт. Глава Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям также сообщил, что «у РПЦ насчитывается почти 900 приходов в дальнем зарубежье». Наибольшее количество расположено в Германии и Италии.

Андрей Скворцов

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