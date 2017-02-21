Последний рыцарь правовой государственности

Иван Петрункевич – один из тех, кто на рубеже XIX-XX столетий представлял интеллектуальную элиту российской политики. Искренне любивший свою родину, он боролся с царским режимом, который преследовал его за либерализм и свободомыслие. Будучи одним из создателей партии Конституционных демократов, Петрункевич был вынужден покинуть Россию после Октябрьских событий 17-го года. Последние годы его жизни прошли в Праге.

На могиле на Ольшанском кладбище в Праге, где нашёл последний приют Иван Петрункевич (1843-1928), высечены слова из стихотворения Александра Пушкина: «Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды…». Рядом с ним похоронена его жена Анастасия Сергеевна, урождённая Мальцова, по первому браку – Панина.

Дворянин против царизма

Иван Петрункевич родился в потомственной дворянской семье. После окончания юридического факультета Санкт-Петербургского университета он работал судьёй в Чернигове, был председателем съезда мировых судей. Уже в 70-е годы его относили к числу активных либеральных реформистов. За свои убеждения, сформулированные в короткой фразе: «нынешний строй не соответствует ни достоинству русского народа, ни интересам великого государства», в 1879 году был осуждён и отправлен в ссылку в Костромскую область. На одной из последних до ссылки встреч в Киеве он познакомился с Анастасией Паниной.

«Для меня эта киевская сходка памятна ещё и одним из важнейших событий в моей личной жизни. На ней в качестве наблюдателя присутствовала графиня Анастасия Сергеевна Панина. Мы познакомились – и в ней, в её уме и сердце я обрёл чистейший источник энергии, любви и жертвенности, поддерживающий меня до сего дня. Мы обвенчались спустя три с половиной года, уже в Смоленске, где я находился в ссылке…», – писал о встрече со своей супругой Иван Петрункевич в своих воспоминаниях «Из записок общественного деятеля» (Берлин, 1934).

После ссылки Иван Петрункевич уже живёт вместе со своей супругой, но его жизнь немыслима и без политики. В 1905 году он становится одним из основателей Конституционно-демократической партии – Партии народной свободы.

Либералы России

По его инициативе создаётся популярная в те годы газета «Речь». В ней печатались либералы Владимир Вернадский, Павел Милюков, Пётр Струве, Владимир Набоков. И до этого, и долгие годы потом Петрункевич был убеждён, что земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, то есть крестьянам. С этой идеей он выступал уже будучи членом I Государственной Думы. Кадеты требовали передачи власти Думе, отчуждения помещичьих земель, искали способ вовлечения народных масс в управление страной.

За свою думскую деятельность Петрункевич и многие из его товарищей были лишены избирательного права. В 1907 г. Иван Петрункевич уехал в Крым, в родовое поместье своей падчерицы Софьи Паниной, которая, кстати, с большим уважением относилась к отчиму.

После свадьбы с Анастасией Паниной Иван Ильич воспитывать падчерицу не мог: её бабушка Наталья Павловна Панина, подключив все возможные связи, взяла над девочкой опекунство. Она опасалась, что революционно настроенная семья не только не даст девочке хорошего образования, но и лишит её всех средств, которых у Паниных было достаточно. Позже Софья Панина никогда не упрекала ни мать, ни отчима за то, что они оказались бессильны перед влиянием графини-бабушки. На протяжении всей жизни у них сохранялись прекрасные отношения.

Вот и после того как Иван Ильич – «патриарх и рыцарь правовой государственности» – решил отдохнуть от политики, он вместе с женой поселился в Крыму на даче своей падчерицы Софьи Паниной. Здесь он встречал Февральскую революцию, которую воспринял с надеждой. Здесь к нему дошли известия об октябрьских событиях.

«Какой опасности, какого риска избежала бы Россия, если бы 16 мая было отдано указание об аресте Ленина и всей его Ко и о назначении смертной казни на фронте…», – говорил он ещё летом 17-го года.

Уже не лидер

Метания и неопределённость в партии кадетов ещё более обострились. Петрункевич всё меньше принимал участие в бесполезных баталиях: это была уже другая партия, лидером которой безусловно был Милюков.

Большевистский переворот вызвал у него неприятие, но и симпатии многих кадетов к Белому движению, особенно к генеральской диктатуре, он тоже не поддерживал. Сказывались здоровье, возраст и усталость. В результате было принято решение поехать в США, где в университетах работал его сын Александр, давно покинувший Россию из-за своих политических взглядов и получивший известность в качестве профессора зоологии и крупного арахнолога. Но вскоре Иван Ильич вернулся в Европу. Они с женой жили во Франции, потом в Швейцарии, а в 1924 году приехали в Прагу. Семья обосновалась в городе Розтоки. В это время Петрункевич изредка встречался с соотечественниками, но до последней минуты верил, что власть большевиков долго не выдержит, и они с женой вернутся в Россию.

Современники Петрункевича предполагали, что он состоял в масонской ложе, но никаких документальных подтверждений этому нет.

Весной 1928 г. Петрункевич в очередной раз заболел гриппом. В этот раз он не справился с болезнью, начались осложнения и пневмония. Пролежав почти месяц в бреду, никого не узнавая, Иван Петрункевич умер 14 июня 1928 года и был похоронен на Ольшанском кладбище. Его жена Анастасия Сергеевна, дочь Сергея Мальцова, владельца многих промышленных предприятий в России и крымского имения в Симеизе скончалась 24 апреля 1932 года.

Ирина Костина

Фото: www.ruslo.cz

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