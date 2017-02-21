Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

Прага построит квартиры для учителей, врачей и инвалидов

Радек Лацко

Радек Лацко

В районе Чёрный Мост будут муниципальные новостройки.

Уже в следующем году на рынок жилищного строительства выходит  новый застройщик — город Прага. В целом, по словам пражского жилищного советника  Радека Лацко появятся около 180 квартир, в основном с планировкой 3-комнатные со совмещённой кухней (70-80 кв м) и 2-комнытные с площадью 60-65 кв м.

«За последние пятнадцать лет, ничего подобного не строилось.», — сказал Лацко.  Столица владеет Фондом развития доступного жилья, где в настоящее время насчитывается около трёх миллиардов крон.

Первый проект, по которому город потратит около полумиллиарда, будет  именно строительство на Чёрном мосту в окрестности парка U Čeňku. В рамках проекта изначально предусматривалось строительство 250 маленьких квартир, но проект был изменён. « У нас есть желающие о квартирах, порядка нескольких сотен, но нам  не хватает квартир с большой площадью.»,- объясняет Лацко.
«Нам нужно доступное жильё для нуждающихся и для людей, которые нам необходимы и мы бы хотели их удержать в городе.», — сказал Лацко.

 

 

 

Фото:  Metro.cz, Magistrát hl. města Prahy

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *