Прага построит квартиры для учителей, врачей и инвалидов

В районе Чёрный Мост будут муниципальные новостройки.

Уже в следующем году на рынок жилищного строительства выходит новый застройщик — город Прага. В целом, по словам пражского жилищного советника Радека Лацко появятся около 180 квартир, в основном с планировкой 3-комнатные со совмещённой кухней (70-80 кв м) и 2-комнытные с площадью 60-65 кв м.

«За последние пятнадцать лет, ничего подобного не строилось.», — сказал Лацко. Столица владеет Фондом развития доступного жилья, где в настоящее время насчитывается около трёх миллиардов крон.

Первый проект, по которому город потратит около полумиллиарда, будет именно строительство на Чёрном мосту в окрестности парка U Čeňku. В рамках проекта изначально предусматривалось строительство 250 маленьких квартир, но проект был изменён. « У нас есть желающие о квартирах, порядка нескольких сотен, но нам не хватает квартир с большой площадью.»,- объясняет Лацко.

«Нам нужно доступное жильё для нуждающихся и для людей, которые нам необходимы и мы бы хотели их удержать в городе.», — сказал Лацко.

Фото: Metro.cz, Magistrát hl. města Prahy

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