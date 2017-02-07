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Общественная организация «Координационный совет российских соотечественников в Чехии», ОО «За Европейское мультикультурное общество», газета «Пражский телеграф», Всеказачий союз Чешских земель и Словакии приглашает всех желающих на празднование Масленицы 21 марта 2017 года.
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