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Празднование Масленицы

Празднование Масленицы

Празднование Масленицы

Общественная организация «Координационный совет российских соотечественников в Чехии», ОО «За Европейское мультикультурное общество», газета «Пражский телеграф», Всеказачий союз Чешских земель и Словакии приглашает всех желающих на празднование Масленицы 21 марта 2017 года.

Начало в 17:00 в доме национальных меньшинств.
Адрес: Vocelova 3, Прага 2
Вход свободный.

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