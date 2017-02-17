Пражский аэропорт получил анонимный звонок

Анонимный телефонный звонок в четверг вечером сообщил о бомбе, находящейся на Терминале 2 аэропорта Вацлав Гавел.

Полиция эвакуировала весь терминал, объект был просмотрен пиротехниками с обученными собаками. Никакая бомба не была найдена.

Полиция из-за анонимной угрозы эвакуировала Терминал 2 и ближайшее пространство. Во время всего осмотра объекта пиротехниками, аэропорт не мог покинуть ни один самолёт в направлении Шенген пространства. Через два часа, полиция сообщила, что не найдено никакое взрывное устройство, после чего аэропорт вернулся к нормальному режиму работы. По словам пресс-секретаря иностранной полиции Катержины Рендловой, после 22:00 часов пассажиры могли вернуться в терминал 2 и продолжить регистрацию своих полётов.

Ущерб, который возник из-за анонимного звонка — временное закрытие терминала и задержанные рейсы, аэропорт Вацлав Гавел и авиакомпании будет только сейчас подсчитывать, сказал об этом пресс-секретарь аэропорта Михал Ржегоржек. На данный момент криминалисты разыскивают преступника, который сообщил об угрозе.

Атмосфера в аэропорту была спокойна, большинство людей отнеслось к задержке своих рейсов с пониманием, как к необходимым мерам безопасности.

Фото: hotelleonardo.cz

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