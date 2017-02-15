Пражский мужской камерный хор выступит 10 марта

Пражский мужской камерный хор представляет новую программу. На этот раз любители хоровой духовной музыки услышат песнопения «Всенощного бдения». Концерт пройдет в великолепном храме Св. Кирилла и Мефодия, славящегося своей потрясающей акустикой.

10 марта 2017 года в дни Великого поста Пражский мужской камерный хор исполнит «Всенощное бдение» российского композитора и создателя коллектива Алексея Клепцина.

В своём сочинении автор стремился предельно простыми гармоническими и мелодическими средствами отразить суть молитвословий православного богослужения, огромную мощь и силу духа православия, как такового. Это непросто озвученные духовные тексты, но и преломленный через призму авторского мироощущения, поиск ответов на многие духовные вопросы, заставляющий слушателя заглянуть внутрь своей души.

Вас ожидает атмосфера завороженного ощущения чистоты и внутреннего покоя, встреча с прекрасными голосами и благолепием ночного бдения.

Двенадцать хоров на канонические тексты, как двенадцать шагов к очищению и познанию себя, будут исполнены в Храме Свв. Кирилла и Мефодия в самом центре столицы Чехии.