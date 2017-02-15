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Пражский мужской камерный хор выступит 10 марта

Пражский мужской камерный хор

Пражский мужской камерный хор

Пражский мужской камерный хор представляет новую программу. На этот раз любители хоровой духовной музыки услышат песнопения «Всенощного бдения». Концерт пройдет в великолепном храме Св. Кирилла и Мефодия, славящегося своей потрясающей акустикой.

10 марта 2017 года в дни Великого поста Пражский мужской камерный хор исполнит «Всенощное бдение» российского композитора и создателя коллектива Алексея Клепцина.

В своём сочинении автор стремился предельно простыми гармоническими и мелодическими средствами отразить суть молитвословий православного богослужения, огромную мощь и силу духа православия, как такового. Это непросто озвученные духовные тексты, но и преломленный через призму авторского мироощущения, поиск ответов на многие духовные вопросы, заставляющий слушателя заглянуть внутрь своей души.

Вас ожидает атмосфера завороженного ощущения чистоты и внутреннего покоя, встреча с прекрасными голосами и благолепием ночного бдения.
Двенадцать хоров на канонические тексты, как двенадцать шагов к очищению и познанию себя, будут исполнены в Храме Свв. Кирилла и Мефодия в самом центре столицы Чехии.

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