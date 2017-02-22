Пражский полицейский уберёг от самоубийства

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Пражский полицейский спас мужчину, проживающего в Брно, который подумывал о самоубийстве. Полицейский заметил, что один из его знакомых на социальной сети Facebook пишет очень депрессивные публичные сообщения.
«Лучше я буду выглядеть глупцом, чем недооценю важность этой ситуации,» – поделился полицейский своей мотивацией серверу Aktuálně.cz. От знакомых узнал, что мужчина переживает семейные проблемы и плохо ладит с матерью. В течение одной ночи, ему удалось о нём собрать достаточно весомую информацию, что позволило обратиться к коллегам-полицейским города Брно. Полицейские его нашли на одном из предполагаемых мест. Мужчина с проблемами психического характера был доставлен в больницу.
Фото: penzavzglyad.ru
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