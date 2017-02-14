Предприниматель должен быть готов к постоянному стрессу

Агентство недвижимости Home Real Estate занимается арендой и продажей недвижимости премиум-класса. Его совладельцы Артём Мельников и Пётр Попов ещё три года назад были обычными студентами, а сегодня они заключают серьёзные контракты, позавидовать которым могли бы маститые риэлторы. Историей своего успеха молодые люди поделились с корреспондентом «ПТ» Дарьей Гнилобоковой.

Расскажите, с чего всё началось – почему вы решили приехать в Прагу?

Артём: С 5 класса я учился в Московском кадетском корпусе юстиции и изначально хотел идти в Ульяновское лётное училище на гражданского пилота или в Академию ФСБ. Но однажды, в 16 лет, мне предоставилась возможность самостоятельно выехать в Египет. Это была первая осознанная поездка, и меня покорила головокружительная атмосфера заграницы, именно тогда появилась мысль уехать из России. А потом я попал на встречу с представителем пражской языковой школы, и в итоге пунктом назначения выбрал Чехию.

Пётр: А когда мне было 16, в нашей школе проводили лекцию о том, что случилось с выпускниками прошлых лет – кто куда поступил и чего добился. В числе прочих я услышал историю о девушке, которая, единственная из десятков других школьников, уехала в Чехию. Эта идея прочно засела в моей голове, и мы с родителями начали активно зондировать почву. Прежде, лет в 14, я уже самостоятельно ездил в Германию и на протяжении 3-х недель изучал там немецкий язык, поэтому было не так страшно принимать решение о жизни за границей. Собственно, так я и попал в Чехию.

Жизнь за границей оправдала ожидания?

Артём: Когда я уезжал из Москвы, то представлял, что встречу в Праге множество энергичных и развивающихся людей. Я думал, что попаду в среду, которая заставит меня расти. Но, к сожалению, оказалось, что все мои ровесники – обычные ребята, которые только что вырвались из-под родительского крыла. В первый год я замкнулся в себе, общался преимущественно со старыми друзьями из Москвы. Затем успешно поступил в ВШЭ и решил найти работу.

Сразу в сфере недвижимости?

Артём: Нет, сначала я работал в отеле на рецепции и решал различного рода задачи, оттачивал коммуникативные навыки при общении с посетителями. И когда у меня уже был более или менее стабильный доход, я решил, что пришло время начать своё дело. Первый бизнес, который я открыл, был связан с казино-турами. Суть в том, что если состоятельный человек хочет поехать поиграть, то мы при поддержке казино оплачиваем ему перелёт, проживание и развлечения практически в любом уголке мира. Я сделал красивый креативный сайт, и единственной проблемой стала его раскрутка. Я потратил на этот бизнес около года, по ночам в отеле читал про SEO-оптимизацию, занимался сайтом во время пар в университете. Было интересно, но очень сложно физически – приходилось по 12 часов сидеть в отеле, потом идти на пары, решать вопросы, касающиеся сайта, и в итоге на сон оставалось всего около 2 часов в сутки.

Не жалеете, что столько времени и ресурсов потратили на это направление?

Артём: Нет, это был очень интересный опы, именно потому, что он неудачный. После этого я занялся покупкой и продажей доменов. Я обнаружил, что есть домены, которые на самом деле стоят больше, чем сумма, которую за них запрашивают. Я был посредником между продавцом и покупателем и зарабатывал на этом десятки тысяч рублей. Но мне не хватало масштабности, я не понимал, как это можно превратить в бизнес. И однажды знакомый рассказал мне про проект «Бизнес Молодость» («БМ»), где можно было получить начальное бизнес-образование. Я решил принять в этом участие и в итоге стал представителем клуба «БМ» в Праге. На одной из встреч ко мне подошла девушка и предложила стать её партнёром в сфере недвижимости – это событие оказалось судьбоносным. И хотя мы с ней не сработались, рынок недвижимости в Чехии показался мне интересным. Никакого опыта у меня не было, но знания можно было почерпнуть в интернете, а с коммуникативными навыками у меня всё было в порядке.

Как вы начали работать вместе?

Пётр: С Артёмом мы познакомились на встрече «БМ», обсуждали бизнес и смотрели видео ребят из московского сообщества. Мне это было очень близко – ещё в 7 классе я прочитал книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, и тогда понял, что хочу стать бизнесменом. Это было абсолютно твёрдое решение, я вообще не видел себя в каком-либо другом амплуа. И вот в Праге, после бизнес-лекций Артёма, я понял, что пришло время открывать своё дело. Но к недвижимости и я пришёл не сразу. Изначально мы с другом решили организовать турнир по футболу, собрали около 24 команд и нашли спонсоров – это был очень интересный опыт, но турнир – одноразовая акция, поэтому потом мне пришлось придумывать что-то новое. Затем я занимал пост генерального директора футбольной академии. Кроме того, я совмещал работу с учёбой в ВШЭ, и приходилось очень постараться, чтобы всюду успеть. В результате от футбола я решил отказаться и вспомнил про Артёма, ведь он занимается недвижимостью, а в моей настольной книге «Богатый папа, бедный папа» было очень много информации об этой сфере.

И всё срослось?

Пётр: Мы проработали вместе год, и затем Артём предложил мне партнёрство. Но было время, когда я хотел уйти из недвижимости, хотелось заняться чем-то ещё, получить больше опыта в разных сферах. Но всё-таки я пересилил себя и принял решение, что именно в недвижимости хочу добиться большего. И как раз после этого Артём предложил мне стать совладельцем Home Real Estate, а ведь это была моя мечта – иметь собственный бизнес.

Артём: В первые три месяца после того как я основал агентство Home Real Estate, у меня не было вообще никаких сделок, но методом проб и ошибок я выработал определённую стратегию, и появились первые клиенты. Мне как человеку энергичному и очень активному очень повезло с тем, что я себе в голову «встроил» такую установку, что я буду здесь, пока не получу достойных результатов. На самом деле даже в недвижимости очень много различных областей, где можно зарабатывать деньги: это и субаренда, и управление недвижимостью. Одна только продажа делится на огромное количество сегментов для разной целевой аудитории, словом, есть где разгуляться. Когда Пётр сообщил, что хочет уйти, мне стало страшно потерять его. Я никогда не думал, что у меня будет партнёр, но сейчас я вижу, что наше сотрудничество приносит свои плоды.

Что вас объединяет? Может быть, есть какие-то общие черты?

Пётр: Мы абсолютно противоположны, и именно поэтому работаем вместе. Объединяют, скорее, цели, ценности, видение того, что делать и к чему стремиться. Мы даже спортом вместе занимаемся – в этом году, например, были на триатлоне, который проходил в городе Пльзень. Конечно, у нас бывают разногласия, и очень важно их обсуждать и приходить к какому-то решению. Здесь очень важен фактор честности, партнёры должны обсуждать всё открыто.

Вы и на проблемы смотрите под разными ракурсами?

Артём: Да, и это большой плюс. И благодаря непрерывному диалогу мы находим верные решения. Вообще у нас высказываются все члены команды, и мы всегда готовы выслушать каждого. Сегодня в мире огромное количество информации, и мы всегда обсуждаем, что стоит внедрить сейчас, а что отложить до лучших времён. Всегда лучше протоптать одну-две хороших тропинки, чем бегать по всему лесу и в итоге заблудиться.

Вы оба получали экономическое образование. Оно пригодилось вам в сфере недвижимости?

Пётр: Да, в университете были полезные знания. Например, сейчас мне жаль, что я не уделял должного внимания таким интересным предметам как менеджмент или бухгалтерский учёт. Но тогда я просто не понимал, для чего мне может пригодиться эта информация.

Артём: Я считаю, что без первоначальной практики нет смысла получать высшее образование. Поэтому как студент о практическом применении информации я тогда не думал и сейчас уже успел всё забыть. Если бы я узнал всё это сейчас, когда у меня есть пространство для применения полученных знаний, это было бы намного эффективнее.

В чём для вас заключается сложность ведения бизнеса в Чехии?

Пётр: Я бы сказал, что внешних сложностей здесь нет. Скорее, всё завязано на недостатке опыта или знаний. Кроме того, нужно постоянно отслеживать новые законы, следить за бухгалтерией. А налоги здесь намного меньше, чем в Западной Европе, в этом смысле нам проще.

Что вы считаете самым большим достижением компании?

Артём: Коллектив. На данный момент у нас работает шесть человек, все ребята очень активные, и нас объединяет некая общая философия. Мы постоянно развиваемся, проходим профессиональные тренинги, программы личностного роста, организуем мастер-классы, иногда там и находим новых сотрудников, и это очень здорово.

Какой у вас спектр услуг? Что вы предлагаете клиентам?

Артём: Мы занимаемся арендой и продажей недвижимости – это и коммерческие помещения, и отели, и инвестиционная недвижимость. Сейчас мы специализируемся только на этих направлениях, а когда будем на 100% уверены в том, что делаем это идеально, начнём расширяться. Возможно, охватим ещё и управление недвижимостью.

Что касается продажи, то все наши клиенты интересуются объектами премиум-класса. А с точки зрения аренды сегмента два: это более доступная недвижимость, которой обычно интересуются студенты, а также элитное жильё, которое мы предоставляем преимущественно для экспатов – топ-менеджеров крупных международных компаний, например.

Пётр: Вообще мы нацелены на класс middle-up (выше среднего) и идём к тому, чтобы в этом сегменте закрепиться.

Какими качествами нужно обладать, чтобы вести бизнес и справиться с этими потоками информации?

Артём: В первую очередь это стрессоустойчивость. Для предпринимателя стресс – это стиль жизни. Он никогда не закончится и это нужно понимать, причём, чем крупнее сделки, чем дальше компания развивается, тем будет больше проблем. Если человек к этому готов, то в предпринимательстве у него, наверное, всё получится. Также важно доводить дела до конца.

Пётр: Важна целеустремлённость и работоспособность. Как стать лучше других, если будешь работать столько же, сколько и они? Нужно работать больше, пробовать больше, читать больше и, конечно, предпринимать что-то новое. Кроме того, на начальной стадии важно гореть своей идеей, иначе ничего не получится.

А у вас есть какое-то видение своего бизнеса в будущем?

Артём: Мы хотим построить город и собрать там 20 000 самых интересных людей нашего окружения. В этом городе будет собственная поликлиника, школа, куда будут ходить наши дети. Наша миссия – это служба людям. Мы хотим строить и облагораживать города, делать жизнь людей комфортнее и интереснее.

Дарья Гнилобокова

Похожие статьи