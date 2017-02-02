Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл: «Казачество живо и сегодня начинает действовать»

Казачество в наши дни переживает настоящий расцвет. При Русской православной церкви действует целый Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством во главе с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом. Весь прошлый год владыка активно посещал казачьи объединения за рубежом. Побывал он и в Праге, где побеседовал с корреспондентом «Пражского телеграфа» Юлией Гуцул.

Вас называют «министром по делам казачества». Насколько верно это определение?

Это не совсем правильно. 7 лет назад Священный Синод и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредили Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Я – его председатель, возглавляю Синодальную структуру Русской православной церкви. Можно было бы назвать эту структуру министерством Церкви, но, скорее, неофициально.

В чем цель Синодального комитета?

Комитет организует процессы воцерковления и духовного окормления казаков. Для этого в том числе мы проводим десятки конференций, учебно-методических семинаров, круглых столов. Проведены форумы в Ставрополе, на Ямале, в Астраханской, Московской, Калужской, Рязанской, Иркутской, Омской областях, а также за рубежом. Конечно, для нас важно личное пастырское участие в духовной жизни казаков, и сотни казачьих духовников помогают им укрепляться в вере православной.

Насколько активно казачество за рубежом? С какими казачьими организациями взаимодействует РПЦ?

Сейчас в епархиях РПЦ создано почти 180 подразделений по работе с казачеством. Моё послушание просто обязывает меня общаться со своей паствой, с казаками в России и за рубежом, что я делаю по силе возможностей. 20 с лишним лет у России не было возможности обращать внимания на своих соотечественников за рубежом, в том числе и на казаков. Мы пытаемся объединять вокруг Церкви потомков казаков, оказавшихся в эмиграции после 1917 года. Это важное направление нашей деятельности. Мы ясно осознаем, что за пределами нашей Родины остались потомки казаков, которым небезразлична и необходима связь со своим Отечеством. Церковь является объединяющей силой и неоскудевающим источником, к которому стремится всякая христианская душа. Они нужны России, потому что являются представителями нашей страны здесь, за границей. Несмотря на то, что многие являются уже гражданами других государств, они сохраняют русский язык, русскую культуру и традиции. Несут информацию о великом казачестве, великом русском народе, о Русской православной церкви. А Россия нуждается в такой пропаганде за рубежом устами наших эмигрантов.

Пришло время собирать те камни, которые были разбросаны, в том числе это касается и миграции русских людей за рубежом, славного казачества. Я уверен, что Россия сегодня на большом подъёме: до 90-х годов на территории РФ было всего 3 монастыря. Сегодня же на постсоветском пространстве, там, где есть Русская православная церковь, – 800 монастырей. Всё это говорит о том, что Россия набирает силы.

Как по-Вашему, кто такие казаки в современной России? Может ли быть возрождение казачества, того, которое играло немаловажную роль в царской России?

То, что казаки после страшных лет расказачивания сегодня возродились, – это, на мой взгляд, говорит о воле Божьей, о промысле Божьем в истории нашего народа, в истории казачества. В то же время это свидетельствует о невероятной моральной силе, которая была заложена и сохраняется в казачестве. Ведь государство 70 с лишним лет всей своей мощью пыталось уничтожить само слово «казачество» и всё, что связано с этим. А сегодня мы видим сотни тысяч казаков, а вместе с их семьями – это миллионы людей. Они создают общественные и реестровые казачьи организации, охраняют вместе с сотрудниками полиции улицы, города, границу страны, наконец. Эти реестровые организации работают где-то за деньги, но многие из них выполняют свою миссию на общественных началах. Слава Богу, войны нет. Казакам нет необходимости становиться регулярными частями нашего Министерства обороны. Но вокруг дел много: навести порядок на своих улицах, бороться с алкоголизмом и распространением наркотиков, давать отпор браконьерам, охранять леса и помогать во время пожаров. У нас огромная страна. Поэтому нужны мужские руки, в данном случае мы говорим о казаках как о мужчинах, как о воинах. Я вообще считаю казачество авангардом, потому что пока многие рассуждают и осуждают, они созидают гражданское общество и помогают там, где требуются дополнительные силы. Видя всё это, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на репрессии, казачество живо и сегодня начинает действовать.

Вы много внимания уделяете образованию…

Казачье образование возрождается и развивается уже более 25 лет, казачьи кадетские корпуса по праву можно назвать инновационными образовательными организациями.

Система образования казачества сегодня насчитывает почти 4 тысячи организаций, включая школы, детские сады, казачьи детские корпуса, казачьи центры, классы, профессиональные организации и вуз. В них обучаются более 90 тысяч учащихся. Сегодня конкурс при поступлении в кадетские казачьи училища, корпуса до 100 человек на место. Дети получают в корпусе не только знания, но самое главное — ценностные установки, нравственные ориентиры, основанные на казачьих традициях.

Выпускники имеют разностороннее, физическое в том числе, развитие, воспитаны в любви к своей родине, готовности служить на благо отечества, как это делали их деды и прадеды.

Справка:

Одной из первых казачьих организаций, которые возникли на территории независимой Чехословакии, был Общеказачий сельско-хозяйственный союз в ЧСР, созданный в 20-х годах прошлого века. Он состоял из казаков и офицеров, бежавших из России после революции 1917 года. Союз издавал собственный журнал «Казачий путь», с 1927 г. поменявший название на «Путь казачества».

В 1921 году в Праге была создана Пражская общеказачья станица. В ней к концу 20-х гг. насчитывалось 35 донских казаков. Безработным казакам станица выдавала бесплатные обеды, обувь и одежду, предоставляла ночлег и помогала в трудоустройстве.

В 1939 году, после запрета большинства российских эмиграционных организаций и обществ гитлеровскими властями, в рамках отделения действующего в Германии Общеказачьего союза генерала П.Н. Краснова, было образовано Общеказачье объединение в протекторате Чехия и Моравия.

С 1936 по 1945 гг. в Праге действовала Донская казачья станица имени войскового атамана генерал-лейтенанта графа М. Н. Граббе.

После Второй мировой войны о казаках ничего не было слышно, пока в 2010 году в Праге не открылась Казачья посольская станица Центрального казачьего войска.

Биография:

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский Леонид Николаевич) родился в 1963 году в г. Миасс Челябинской области. Отец, дед и прадед были священниками. Дед был репрессирован и находился в лагерях 5 лет. В 1984 г. поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1988 г. В том же 1988 году был направлен Священноначалием на обучение в Софийскую духовную академию (Республика Болгария). В 1989 г. пострижен в монашество с именем Кирилл. В этом же году архиепископом Александром (Тимофеевым) рукоположен во иеродиакона, а позднее – во иеромонаха. В 1993 г. назначен настоятелем Благовещенского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода и ректором Нижегородского духовного училища. В 2009 году избран викарием Московской епархии с титулом Павлово-Посадский. В 2010 г. назначен председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 18 июля 2012 г. возведен в сан митрополита. В настоящее время возглавляет Ставропольскую митрополию (Правящий архиерей) и Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

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