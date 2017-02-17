Предвыборные манёвры

До следующих выборов главы чешского государства осталось чуть менее года, но имена некоторых участников известны уже сейчас. «Пражский телеграф» рассказывает о кандидатах в президенты ЧР и оценивает их шансы на успех.

По действующему в ЧР законодательству, регистрацией кандидатов занимается Центральная избирательная комиссия. Соответствующие заявления принимаются до ноября 2017 года. Номинировать кандидата вправе любой гражданин Чехии, имеющий право голоса.

Затем МВД проверяет корректность сведений, указанных в номинациях и сопутствующих документах; у кандидатов, выдвинутых гражданами, производится точный подсчёт голосов и проверяется корректность сведений, указанных в подписных листах. Кандидаты, номинированные гражданами, должны собрать не менее 50 тыс. действительных подписей граждан. Кандидаты, выдвинутые депутатами или сенаторами Парламента ЧР – не менее 20 подписей депутатов либо 10 подписей сенаторов.

В 2016 году были утверждены финансовые ограничения на ведение предвыборной кампании. Кандидаты отныне не имеют право потратить на агитацию в первом туре более 40 млн крон, во втором – более 10 млн. Деньги при этом должны находиться на специальном избирательном счету, использование которого строго контролируется ЦИК и МВД.

Фактор Земана

Действующий президент ЧР Милош Земан ранее заявил, что ещё не определился, будет ли он участвовать в следующих выборах. Предполагается, что о своём решении он объявит на большой пресс-конференции 10 марта.

Однако издание Info со ссылкой на собственные источники уже сообщило, что глава государства будет вновь баллотироваться на этот пост. Как отмечает Info, об этом Земан рассказал премьер-министру Богуславу Соботке и министру финансов Андрею Бабишу.

По состоянию на конец января конкуренцию нынешнему президенту готовы составить поэт-песенник Михал Горачек, бизнесмен Игор Сладек, врач и гражданский активист Марек Гилшер, а также сенатор Зденек Шкромах. Расскажем о них поподробнее.

Михал Горачек

Песенник, продюсер, миллионер и бывший владелец букмекерской конторы Fortuna является единственным кандидатом, чья предвыборная кампания уже стартовала. 65-летний уроженец Праги опубликовал свою программу, данные о состоянии здоровья и имуществе.

Горачек вот уже несколько месяцев активно ездит по стране и общается с гражданами, отметившись несколькими противоречивыми поступками. В частности, он участвовал в протестном митинге 28 октября на Староместской площади и публично раскритиковал экс-кандидата в президенты Карела Шварценберга.

В интервью Deník.cz артист и бизнесмен заявил: «Я совсем не такой, как Шварценберг: я говорю на нескольких языках, у меня хорошее образование и успешный опыт работы. Ничего этого у Шваценберга нет». Горачек позже лично принёс извинения почётному председателю TOP 09 и объяснил своё высказывание «политической неопытностью».

Марек Гилшер

Гражданский активист и учёный, который занимается изучением злокачественных опухолей головного мозга и преподаёт на 1-м медицинском факультете Карлова университета. Впервые обратил на себя всеобщее внимание в 2014 году, когда во время пресс-конференции Правительства ЧР агитировал в полуголом виде в поддержку правительства Украины и против присоединения Крыма к России. Ранее он участвовал в протестных акциях против планов по приватизации больниц и реформы системы высшего образования.

По его мнению, люди не должны бояться заявить о том, что не согласны с чем-либо. Именно поэтому Гилшер решил баллотироваться на пост президента. Он уверен в своей победе в противостоянии с нынешним главой государства, которого обвиняет в благосклонном отношении к России и Китаю.

Игор Сладек

О своих политических амбициях 62-летний предприниматель, который сделал своё состояние на телекоммуникационном бизнесе, впервые заявил в середине 2016 года. О желании баллотироваться в президенты он сообщил через объявление в газете. В нём Сладек пояснил, что родился в Находе в 1955 году, в 1980 году эмигрировал в Германию, а затем в США, в Чехии же работает с 1990 года.

Позже в интервью еженедельнику Reflex он рассказал, что живёт на сбережения, причём свои деньги вложил в различные проекты, среди которых компании Kabel Plus и Able Electric. Сладек, который страдает от маниакально-депрессивного психоза, убеждён, что его неизлечимое психическое расстройство не помешает участвовать в выборах, что он сможет собрать более 50 тысяч подписей и выиграть выборы уже в первом туре.

Зденек Шкромах

Зденек Шкромах являлся членом Коммунистической партии Чехословакии, но в 1995 году пополнил ряды социал-демократов. Экс-сенатор более 20 лет участвует в политической жизни Чехии и занимает достаточно последовательную позицию, придерживаясь левых взглядов.

Довольно часто критикует нынешнее руководство ЧСДП, при этом поддерживает Милоша Земана в вопросе необходимости выстраивания и развития сбалансированных отношений с РФ в политической и экономической сферах. Шкромах является активным пользователем социальных сетей и достаточно часто обсуждает со своими подписчиками актуальные политические события и деятельность Парламента ЧР.

Кромержишская инициатива

О поиске собственного кандидата в президенты осенью прошлого года объявила и группа людей, которая «заботится о том, как развивается страна, добивается того, чтобы она процветала и пользовалась репутацией порядочных людей». Один из инициаторов её создания музыкант Михал Коцаб заявил, что соответствующее заявление с именем кандидата Кромержишская инициатива объявит в июне. Среди наиболее вероятных кандидатур называются экс-министр юстиции Йиржи Поспишил, дипломат Петр Коларж и священник Томаш Галик.

Шансы кандидатов

Одним из немногих политиков, кто высказал свою точку зрения по поводу исхода будущих президентских выборов, является экс-глава государства Вацлав Клаус. «Если Милош Земан решится пойти на второй срок, то другим кандидатам нет смысла участвовать в выборах», – заявил он.

Эксперты гораздо более осторожны в оценках. Политолог Павел Шарадин отметил, что считает действующего президента фаворитом, однако потенциальную опасность для него может представлять наличие в первом туре голосования нескольких соперников с подобными взглядами и программой.

«Вероятность того, что Милош Земан не попадёт во второй тур в таком случае увеличивается. Если свои кандидаты будут у движения ANO, социал-демократов и коммунистов, если в выборах будет участвовать Томио Окамура, это может привести к распылению традиционного электората Земана. Но если он преодолеет данный барьер, то я не вижу никого, кто бы мог с ним соперничать», – констатировал Шарадин.

Коллега Шарадина Владимира Дворжакова в беседе с ПТ указала на роль Андрея Бабиша. По её мнению, глава Минфина будет выжидать до последнего, прежде чем решить, кого он поддержит на выборах. «Это будет кандидат, избрание которого будет наиболее выгодно для самого Бабиша», – пояснила она.

В свою очередь, политолог Милош Грегор уверен, что конкурентов у Милоша Земана нет: «Самый серьёзный соперник действующего главы государства на данный момент – Михал Горачек. Но он объявил о начале кампании преждевременно, к тому же это не слишком хороший оратор. А упоминаемые в СМИ люди и вовсе не имеют необходимого политического опыта и общественного веса, сопоставимого с Земаном».

Специально для ПТ Кашапов Тимур

Фото: tiscali.cz

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