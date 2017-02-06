PSJ решит помидорный вопрос

Чешская строительная компания PSJ завершает строительство завода по производству томатной пасты в российском городе Заволжское, находящемся в 130 км от Астрахани. Заказчиком проекта, который призван обеспечить поставки дефицитной продукции высокого качества на российский рынок, является АПК «Астраханский». Стоимость проекта оценивается в 11,2 млн. евро.

По данным официального сайта PSJ, предприятие займет 13,5 тыс. м2 площади. «Основу комплекса составляет производственный цех со встроенной двухэтажной частью, в которой расположены офисы, лаборатории, санузлы и технологическая база. На данный момент уже построены одноэтажное административное здание, две каменные проходные, водоочистительная установка и станция водоподготовки с насосной станцией. Осталось достроить двухэтажное общежитие со столовой и кухней, механическую мастерскую и часть укреплённых площадок», – отмечается в сообщении.

Мощность завода в первый год работы составит 1 500 т продукции в сутки. Из этого объёма на выходе после переработки получается примерно 400-500 т пасты. На следующий год будет запущена вторая линия переработки. В результате постепенного дополнения технологии и расширения комплекса дневной объем продукции вырастет до 5 400 т в день.

Специфика проекта

На заводе будет производиться паста двух видов (для этого закуплены разные сорта томатов). Один вид предназначен для еды, второй производится специально для последующего восстановления и изготовления томатного сока.

«Весь процесс переработки полностью автоматизирован. Все этапы производства, начиная от сбора томатов и заканчивая расфасовкой в бочки весом 240 кг каждая, будут выполнять машины. Для сбора томатов закуплен один из лучших на рынке комбайнов, специальный автомат будет сортировать их по степени созревания, промывка плодов тоже будет автоматической. Именно поэтому огромный завод смогут обслуживать 60 человек в смену. Сейчас на завод все ещё ведётся набор персонала», – пояснил пресс-секретарь PSJ Мирослав Фукс.

По словам Любомира Гучко, проектного менеджера PSJ, объект с точки зрения реализации оказался одним из самых сложных в России. «Ведение работ и установку технологического оборудования усложняла некачественная или отсутствующая документация, отсутствие инфраструктуры, необходимость строительства бетонного завода на территории проекта. Кроме того, в процессе выполнения подряда почти на всех объектах заказчик менял размещение и назначение помещений, фасады зданий, размещение окон, дверей и ворот, а также объём требуемых работ», – рассказал Гучко.

История работы в РФ

Напомним, что PSJ – один из крупнейших зарубежных игроков на рынке девелопмента РФ. С 2010 года компания реализовала ряд знаковых проектов регионального и национального уровня.

В частности, в 2015 году завершилось строительство торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде – одного из самых ожидаемых и амбициозных объектов торговой недвижимости в России. Сумма инвестиций в нижегородский проект составила порядка одного миллиарда крон.

В 2015 г. компания также построила завод по производству компьютерных печатных плат на территории городского округа Дубна Московской области. Созданное с нуля предприятие по уровню технологий входит в десятку ведущих заводов Европы, утверждают эксперты.

Весной 2016 года PSJ завершила возведение первой очереди нового пассажирского терминала с объектами сопутствующей инфраструктуры в нижегородском международном аэропорту.

Кроме того, чешская компания являлась генеральным подрядчиком в проекте австрийской группы Kronospan, мирового лидера по производству плитных материалов из дерева, по созданию предприятия по деревообработке и производству строительных материалов в пригороде столицы Республики Башкортостан городе Уфе. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 млрд крон.

С надеждой на Россию

Именно уфимский проект стал основной причиной того, что российское подразделение PSJ по итогам 2015 года оказалось убыточным. Столкнувшись со сложностями в России, PSJ начала более активно работать на западном направлении. Но за последние два года она реализовала лишь несколько проектов: в Швеции была построена фабрика по производству аммиака, продолжается строительство объектов в Женеве, Дрездене и Ризе. Но по объёму они несопоставимы с российскими.

Доля же чешского рынка в выручке строительной компании остаётся неизменной на протяжении последнего десятилетия и не превышает 30%. В настоящее время PSJ возводит жилые комплексы в Праге и Оломоуце. «Но по-настоящему крупных заказов в ЧР нет и не ожидается. По этой причине возможностей и перспектив роста на отечественном рынке я не вижу», – отмечает член наблюдательного совета PSJ Ярослав Йирковски.

«В этих условиях роль России возрастает и мы искренне надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с нашими российскими партнёрами», – вторит коллеге генеральный директор и председатель правления PSJ Франтишек Вацулик.

«С другой стороны, мы осознаем, что нам придётся переформатировать нашу работу в РФ. Кроме большего акцента на анализ всех рисков, мы планируем работать в России не как чешский филиал PSJ, а как самостоятельная и сильная местная фирма. Я надеюсь, что реализовать это намерение нам поможет более высокая степень привлечения наших местных партнеров», – заключил Вацулик.

Тимур Кашапов

Фото: youtube.com

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