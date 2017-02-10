Птичий грипп шагает по Европе

Птичий грипп распространяется в Чехии. На территории республики к настоящему моменту зарегистрировано 15 очагов распространения инфекции. Забито более 30 тысяч птиц. Всего в Европе птичий грипп затронул 600 хозяйств.

Речь идёт о высокопатогенном штамме птичьего гриппа H5N8. «Никакой опасности для человека он не представляет», – сообщили «Пражскому телеграфу» в государственной ветеринарной службе. Там также посоветовали о подозрительных случаях гибели птиц сообщать в ветеринарную службу края.

Тем временем 1 февраля чешские ветеринары сообщили о двух новых очагах распространения птичьего гриппа на юге Чехии. Один из них расположен на частной птицеферме в городе Влахово Бржези на Прахатицку. Владелец фермы сообщил о вспышке смертности среди двухнедельных утят. В итоге там было уничтожено 17 тысяч уток. Другой очаг обнаружен в малом хозяйстве на 40 птиц в Леденице на Ческобудейовицку. Там погибли две курицы, несколько других имели типичные клинические признаки птичьего гриппа. «В обоих случаях государственная ветеринарная служба подтвердила птичий грипп H5», – заявил пресс-секретарь ветеринарной службы Петр Пейхал.

В Чехии случаи заболевания птичьим гриппом начали фиксироваться с конца прошлого года, после десятилетнего перерыва. Очаги распространения инфекции были обнаружены в Южной Чехии, Южной Моравии, в Центральной Чехии, Оломоуце, Либерце и Моравско-Силезском крае. Кроме того, в Праге, Злине и Градце Кралове на конец января этого года был зафиксирован 31 случай гибели от H5 диких птиц.

На Серебряном озере в городе Опава в Моравско-Силезском крае были обнаружены три мёртвых лебедя, всего конца января здесь нашли восемь погибших лебедей и одну утку. Все они были носителями птичьего гриппа.

В начале этого года Министерство сельского хозяйства Чехии сообщило о том, что зоны, где был выявлен птичий грипп, будут объявлены очагами распространения вируса. В радиусе 3-10 км от них будет действовать запрет на вывоз и продажу птиц

Сегодня птичий грипп затронул 20 европейских стран, включая соседнюю Словакию. Зарегистрировано 600 очагов распространения заболевания. Больше всего пострадала Венгрия, где найден 231 очаг заболевания, и Франция – 177 очагов.

Анна Семёнова

Фото: www.thatsfarming.com

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