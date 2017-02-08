«Радио Свободная Европа» непрерывно из Праги вещает на русском языке

Американская радиостанция «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE / RL) во вторник запустила 24-часовое вещание из Праги на русском языке, которое для русскоязычных слушателей будет альтернативой СМИ, контролируемых государством.

« Наша станция будет служить в качестве альтернативы дезинформации и лжи, которую иногда транслируют российские СМИ, контролируемые государством. Мы не транслируем контрпропаганду, но объективные, взвешенные и проверенные новости. Мы открыты для всех, кто заинтересован в цивилизованной дискуссии», — сказал исполнительный редактор радиостанции Кенан Алиев агентству Reuters.

Станция «Настоящее время» насчитывает примерно около ста редакторов и репортёров. Сигнал распространяется спутником и на цифровой платформе.

Фото: gorod.lv