Сам себе золотоискатель

«А у меня под ёлочкой ведёрко с гранатами стояло», – с искренней радостью сообщил о своём подарке к Рождеству шестилетний сын моей чешской знакомой. Это камешки, чешские гранаты, – пояснила его мама, заметив мое изумлени. – Он просто золотоискателем хочет стать, как его дядя».

Как выяснилось, мечта у ребёнка реальная: стать золотоискателем в Чехии может каждый. Главное, разобраться, что и насколько серьёзно вы хотите искать. В республике есть и Чешский клуб золотоискателей, в который входит около 600 человек разного возраста, разных профессий, но все схожи в одном: они во власти «горячки» – золотой, гранатовой, влтавиновой – в зависимости от места и настроения.

Сайт для золотоискателей

Все убеждённые золотоискатели между собой знакомы. У них есть свой сайт Zlatokop.cz, они встречаются, проводят беседы, соревнования, например, кто быстрее намывает золото. А победители потом представляют Чехию в международных соревнованиях.

На сайте можно узнать о том, где происходит коллективная «добыча» драгоценных камней и металлов. Холода золотоискателей не останавливают: первую неделю января они традиционно выезжают на «прииски». Когда погода позволяет, то живут прямо на берегах рек в палатках. А уж с первыми тёплыми лучами дома их удержать невозможно.

Выбраться на берег реки, где можно промывать золото, или на поле, почва которого на солнце поблескивает красными гранатами, может каждый человек. При условии, что он не будет при работе использовать машины. Добыча механизированным способом может закончиться и в полиции. А вот обычное обмундирование – лопата или совок, чаша, для промывания золотого песка, похожая на китайскую шляпу от солнца, сито для мытья породы с камнями – ни у кого лишний интерес не вызовет.

Добыча по песчинкам

Мытьё золота – процесс трудоёмкий и требующий навыков. Попробуйте чашей с породой ловко вертеть руками, стоя в воде. Каждый раз набирая воду в процессе, вы словно волной вымываете песок и камешки. Золото, поскольку оно самое тяжёлое, останется в самом низу чаши, но неопытный человек может выплеснуть вожделенную золотую песчинку назад в реку.

«Когда мой сын поехал со мной на берег Влтавы «добывать золото» в первый раз, он был так воодушевлён, – вспоминает золотоискатель с 30-летним стажем Ярослав. – Когда после нескольких часов поисков наконец на дне его чаши что-то блеснуло, он прибежал ко мне и спросил, есть в этом грамм золота? Когда я объяснил ему, что нужно найти ещё 30 тысяч таких песчинок, чтобы был грамм, он разочарованно сдал амуницию». За целый день специалист может намыть примерно одну десятую грамма золота.

«Золотой пояс» в Чехии начинается от города Есеники и тянется на юг страны. Можно искать на Влтаве, можно на Отаве, название которой в переводе с кельтского означает «золотая река». И город Писек, стоящий на ней, тоже назван в честь золотого песка, который там добывали. Но всем, кто хочет попытать счастье в поисках золота, нужно быть готовым к тому, что его размеры микроскопические. В Чехии большие самородки искать бесполезно.

К реке – с лопатой и пинцетом

А вот чешские гранаты могут удовлетворить запросы даже самых маленьких участников поисковой экспедиции. Во-первых, их можно собирать на полях, где достаточно присесть или даже прилечь и начать выбирать пинцетом поблескивающие на солнце камешки в специально приготовленную баночку. Во-вторых, можно просто набрать породы и уже потом, дома, в комфортных условиях, высыпав землю тонким слоем на поднос, под светом настольной лампы искать гранаты. Как это и делает, кстати, сын моей знакомой.

Чешские гранаты – камешки с уникальным цветом. Такой тёмно-красный, кровавого оттенка гранат не встречается больше нигде в мире. И потому стоит хотя бы раз выехать в места, где природой щедро рассыпаны эти камешки. Многие специалисты отправляются за гранатами сразу, как только начинается таяние снегов, думая, что горные речки и потоки изменят расположение гранатов, и камешки, принесённые водой, могут оказаться там, где их в прошлом году не было. Для работы в речке или ручье понадобится лопата и сито. Желательно, чтобы глина и совсем мелкий песок был водой вымыт. Готовую породу раскладывают на поднос – и снова работа с пинцетом.

Гранаты размером 2-3 мм встречаются чаще всего, но если вы найдёте камушек размером 5 и больше миллиметров, то вы счастливчик. Такой гранат уже имеет цену и его можно продать.

Мест, куда можно отправиться с лопатой и пинцетом, очень много: у Тршебенице, Длажковице, Лингорки, Тршебивлице или Храштян.

Ещё одна возможность своими руками добыть драгоценные и полудрагоценные камни – поездка в Вотрубцову каменоломню (Votrubcův lom) у города Козаков. Для этого достаточно приехать со своим молотком, купить билет за 60 крон и идти на добычу. Если вы не захватили с собой инструмент, то и его можно взять в аренду. Каменоломня работает круглый год. Когда-то на этом месте добывались драгоценные и полудрагоценные камни для капеллы Святого Вацлава в храме Святого Вита.

Ирина Костина

Фото: golden-inform.ru

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