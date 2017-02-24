Себе на уме: 6 «умных» гаджетов для автовладельца

За последние несколько лет «умные» автомобильные устройства получили массовое распространение. Они выполняют разнообразные функции – от обеспечения комфорта до защиты. «Пражский телеграф» выбрал шесть новых гаджетов, которые могут стать незаменимым спутником автовладельца.

Проекторы HUD

HUD расшифровывается, как Head-Up Display («проектор на лобовое стекло»). Речь идёт о специальной системе автомобиля, позволяющей проецировать данные (в зависимости от модели это может быть скорость, обороты двигателя, вольтаж в системе и т.д.) прямо перед водителем, непосредственно на лобовое стекло.

С ним больше не придётся постоянно отвлекаться на показания приборов, огромным преимуществом подобных устройств является возможность звуковой или цветовой сигнализации. В зависимости от модели HUD подключается к бортовой системе автомобиля через диагностический порт или прикуриватель.

В настоящее время проектор на лобовое стекло автомобиля – удовольствие не из дешёвых. Наиболее доступные обойдутся в 1,5-2 тыс. крон. Стоимость более продвинутых моделей может достигать 8-10 тыс.

USB-зарядка

Это устройство стало в эру смартфонов одним из наиболее востребованных. Особенно полезно его наличие в дальних поездках. Адаптеры могут быть рассчитаны как на подключение одного гаджета, так и иметь два порта. Как правило, это специализированные порты: один с силой тока 1А, другой – 2.1А.

На рынке имеется огромное количество моделей автомобильных зарядных устройств. Часть из них поддерживает стандарт скоростной зарядки Qualcomm’s Quick Charge 2.0. Для более новых смартфонов существуют версии с поддержкой стандарта Qualcomm’s Quick Charge 3.0.

При выборе подходящего USB-адаптера важно ориентироваться на совместимые технические характеристики (сила тока и напряжение), а также на длину штекера. Глубина прикуривателя в машинах разная, а зарядное устройство должно входить в него плотно.

Stop sleep

Сон за рулём остаётся одной из наиболее распространённых причин ДТП. В попытке предотвратить подобные происшествия автопроизводители пробуют оснащать новые модели машин разными детекторами, однако до массового внедрения таких устройств ещё далеко.

А пока бороться со сном водителям поможет девайс Stop sleep. Он представляет из себя «перстень», надеваемый на два пальца, который через металлические контакты считывает электрические импульсы кожных покровов и весьма точно оценивает психофизическое состояние владельца. При фиксации определённых параметров, характеризующих возникновение у человека симптомов усталости, прибор начинает вибрировать и издавать звуки. И чем сильнее усталость, тем активнее будет прибор пищать и вибрировать.

Автороутеры

Интернет в машине – вещь весьма полезная, особенно в дальних поездках. Вместо того чтобы использовать мобильный трафик, цена которого в Чехии значительно выше среднеевропейского уровня, в автомобиль можно установить роутер.

От «обычных» моделей его отличает прежде всего компактность. Габариты таких устройств могут быть идентичны «свистку» размером с флеш-диск или иметь вид стационарной коробочки. Установка всего комплекта весьма проста и не требует особых навыков.

Модели автороутеров отличаются по ряду характеристик: зоной покрытия (от 5 до 100 метров), числом поддерживаемых пользователей (обычно до 5 человек) и ценой, которая колеблется от 1 до 10 тыс. крон.

ORIGOSafe

Во многих странах использование телефона за рулём запрещено законом. Но, несмотря на весьма крупные штрафы, искоренить эту привычку не удаётся. Поэтому разработчики проекта ORIGOSafe решили пойти по другому пути и физически ограничить возможность доступа к смартфону во время движения.

Предлагаемое устройство имеет вид контейнера, куда помещается телефон. После синхронизации с автомобильной системой компьютер начинает следить за использованием смартфона. Если гаджета не будет в контейнере, то прозвучит сигнал тревоги и двигатель будет заглушен.

Чтобы запустить мотор, смартфон придётся вернуть в контейнер и ввести специальный код. Тем не менее управлять телефоном можно и в таком режиме, но только с помощью голосовых команд, причём само устройство может заряжаться от док-станции.

Трекер

Чтобы научить свою машину говорить, достаточно установить трекер Automatic, ставший настоящим хитом 2016 года. Это устройство, подключенное к автомобилю через разъём OBD-II, собирает сведения о состоянии автомобиля через массу датчиков и передаёт их на смартфон.

В результате система способна сообщать о неполадках (без участия механиков), о том, когда и какую деталь авто стоит заменить, о месте парковки, истории поездок, расходе топлива и т.д. Более того, Automatic даже сумеет послать сигнал вашим близким в случае аварии. Главный недостаток гаджета – его стоимость, которая достигает 6 тыс. крон.

Фото: business-vector.info

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