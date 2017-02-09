Семьи с детьми получат на четыре миллиарда больше

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Правительственная коалиция в среду сошлись на том, чтобы со следующего года добавить в бюджет четыре миллиарда крон для семей с детьми.
Таким образом, месячное пособие по уходу за детьми увеличится на 300 крон, претендовать на которое могут семьи с доходами до 2,7 кратными величине прожиточного минимума. Также увеличатся льготы к налогу на первого ребёнка – 150 крон за месяц. Премьер-министр Богуслав Соботка хотел бы, чтобы палата депутатов одобрила изменения, которые вступят в силу с января 2018 года.
« Мы говорили о принципах, нужно ли идти путём увеличения пособия на ребёнка, или через налоговые льготы. И договорились на компромиссе. Были заметны усилия трёх сторон придти к какому-то общему решению», — сказала журналистам министр труда и социальных дел Михаэла Марксова (ČSSD).
Фото: infourok.ru
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