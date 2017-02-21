Шпикачка, которую можно намазать на хлеб

Эмануэль Мацешка умер 30 декабря 1966 года. На тот момент от созданной им когда-то империи копчёных изделий мало что осталось, но его «mazací buřt» известен и до сегодняшнего дня. Кто-то называет его «чаёвка», а кто- то «мацешек» в честь создателя этого полюбившегося чехами лакомства.

Эмануэль Мацешка был потомком обедневшего дворянского рода Мацешек из Пецлинова. Родившемуся в марте 1877 года в местечке Начерадец у Влашими потомку рода надеяться приходилось только на себя.

Аристократ-мясник

Ещё маленьким он проявлял весьма рациональные стороны своего характера, когда убеждал родителей купить козу: в любом случае это выгодней, чем каждый день покупать молоко, повторял он. Позже признавался, что зарабатывал деньги иногда и не совсем честно, собирая вишни в чужом саду и продавая их на рынке. Когда юноше из аристократического рода исполнилось восемнадцать, он отправился учиться земной профессии мясника. Начинал с малого, открыв небольшой магазин в пражском районе Панкрац, где продавал свои мясные деликатесы. И производство и лавка были в небольшом помещении, перед которым спустя пару лет начали выстраиваться очереди. Покупателей привлекало не только качественное мясо и продукты, приготовленные Мацешкой из него, но и то, что вся работа проходила на глазах покупателя, что для многих было увлекательным действом.

В 1908 году Мацешка поставил павильон со своей продукцией на Юбилейной выставке в Праге. Гости выставки – теперь уже не только чехи – выстроились в очереди, чтобы попробовать деликатесы малоизвестного тогда производителя мясопродуктов. Ведь здесь на их глазах в руках умелых специалистов появлялись уже популярый mazací buřt и венгерская салями. Её на предприятии Мацешки делали специально приглашённые мясники из Венгрии.

Деликатес для всей семьи

Популярность продукции и растущий спрос подтолкнул предпринимателя к открытию целого производственного цеха в районе Королевских Виноград. В это время здесь работало 200 человек.

Для известной в то время шпикачки Эмануэль Мацешка создал свой собственный рецепт, позже, когда она начала пользоваться спросом у населения, её называли «чаёвкой» или, как говорили дети во времена междувоенные, «mazací buřt» или просто «мацешка».

Автор этого кулинарного деликатеса сделал акцент на свинину, которая в Чехии долгие годы остаётся любимым видом мяса. Приготовить «чайовку» может каждый, у кого на дачном участке есть коптильня. В пропорции 3 к 1 берётся свиное и говяжье мясо, которое мелко нарезается или в последнее время всё чаще перемалывается. Потом в смесь добавляется соль, перец и приправы по вкусу. Готовым фаршем наполняются подготовленные кишки, после чего полученные колбасы – в оригинале похожие на шпикачки или, по-чешски, буршты – оставляют «дозреть» в холодном месте часов на 18-20. После этого шпикачки коптятся и готовы к употреблению. Сегодня их можно купить, например, в мясной лавке на Козим плацку под названием «дьявольская мацешка». Трудно сказать, насколько любимое почти сто лет назад лакомство соответствует рецепту его создателя, но и сегодня оно, как и при жизни Мацешки, частый гость на столе к завтраку у многих чешских семей.

Для производства своих изделий Мацешка долгое время покупал свинину в Галиче, уделяя качеству мяса очень большое значение. В годы Первой мировой войны поставки прекратились, что подтолкнуло владельца одного из крупнейших в те годы мясных заводов купить большой заброшенный хутор в Вотице у Бенешова. Здесь он начал выращивать свиней и поднимать большое хозяйство, в котором ему по наследству остались пивной и спиртовый заводы. Мацешка начал производить пиво, спирт, в Вотице сделал водопровод. Местные люди получили работу, а к хозяину производства испытывали глубокое уважение, что выразилось в том, что он был выбран мэром городка. По инициативе Мацешки в Вотице начали проходить ярмарки, куда со всей страны съезжались мясники со своей копчёной продукцией.

Но Прага оставалась для Мацешки основным местом для реализации новых идей. Поэтому в 1929 году он строит здание, которое до сегодняшнего дня известно как дворец Мацешки (Maceškův palác) и находится на Виноградском проспекте (Vinohradská třída) 2165/48. Изначально владелец хотел здесь открыть театр, но потом засомневался, что общение с театральной богемой может быть для него полезным, и открыл кинотеатр. Зал был поистине роскошным, а люди – сначала из любопытства, а потом уже для удовольствия – начали ходить в новый кинотеатр.

Здесь же, во дворце, были кофейня и винный зал. Пиво и закуски – производства Мацешки, включая маленькие бутерброды с чаёвкой.

Имя осталось в названиях

В 1939 году нацисты лишили Эмануэля Мацешку всей его собственности. В феврале 1945 союзники – американские пилоты, летевшие бомбить Дрезден – сровняли с землёй его завод по производству мясных изделий. В 1948 году коммунисты национализировали оставшуюся собственность уже смирившегося с судьбой человека, после которого в память жителям Праги остался дворец на Виноградском проспекте, а чехам – «чаёвка» или «мацешка», шпикачка, которую можно намазать на хлеб.

Потерю всех когда-то большим трудом созданных производств Эмануэль Мацешка позже прокомментировал спокойно и с достоинством: «Всё равно больше двух шпикачек на ужин я не съем».

Ирина Костина

Фото: mujnakup-ostrava.cz

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