Škoda осталась без шеф-дизайнера

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Словенский дизайнер Йозеф Кабань после 9-летней работы покинул Шкоду.
Причём после его ухода из фото архива Шкоды, предназначенного для СМИ исчезли все фотографии, которые были как-то связанные с дизайнером. Тем не менее реклама модели Kodiaq, продажа которой официально началась 22 февраля доступна для обозрения, хотя в ней и принимает непосредственное участие сам Кабань.
Йозеф Кабань теперь является дизайнером немецкой марки BMW, заменив Карима Хабиба, который ушёл из фирмы по собственному желанию.
«Личные вопросы не комментируем,» — говорит представитель пресс-центра автозавода Штепан Ржегак. « В последние годы на развитие компании оказали значительное влияние дизайн и эмоциональность бренда. Дизайн целого модельного ряда при этом был значительно переработан и получил новое направление. Благодарим Йозефа Кабань за его проделанную работу и желаем ему всего наилучшего.» — добавил Ржегак.
Фото: actualnews.org
Свежие комментарии