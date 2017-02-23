Škoda осталась без шеф-дизайнера

Словенский дизайнер Йозеф Кабань после 9-летней работы покинул Шкоду.

Причём после его ухода из фото архива Шкоды, предназначенного для СМИ исчезли все фотографии, которые были как-то связанные с дизайнером. Тем не менее реклама модели Kodiaq, продажа которой официально началась 22 февраля доступна для обозрения, хотя в ней и принимает непосредственное участие сам Кабань.

Йозеф Кабань теперь является дизайнером немецкой марки BMW, заменив Карима Хабиба, который ушёл из фирмы по собственному желанию.

«Личные вопросы не комментируем,» — говорит представитель пресс-центра автозавода Штепан Ржегак. « В последние годы на развитие компании оказали значительное влияние дизайн и эмоциональность бренда. Дизайн целого модельного ряда при этом был значительно переработан и получил новое направление. Благодарим Йозефа Кабань за его проделанную работу и желаем ему всего наилучшего.» — добавил Ржегак.

Фото: actualnews.org

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