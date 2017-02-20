Скончался свидетель расправы 1942 года

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В возрасте 82 лет скончался один из детей-свидетелей нацистской расправы Лидиц Вацлав Ганф.
Ганф после уничтожения посёлка Лидице в июне 1942 года вместе со своей сестрой попали в немецкую семью. По словам самого Ганфа как «недисциплинированный и неуправляемый» он провёл остаток войны в различных воспитательных учреждениях для молодёжи.
После войны, как противник коммунистического режима Вацлав женился на девушке, которая была дочерью кулака и должна была депортироваться на границу.
После продолжительной болезни Вацлав Ганф умер в военном пражском госпитале.
Из так называемых лидицких детей осталось в живых на сегодняшний день 12 человек, по словам Чешского Телевидения.
Лидице — шахтёрский посёлок в Чехии, 10 июня 1942 уничтоженный по требованию немецкого правительства. Всё мужское население старше 15 лет было расстреляно, женщины были отправлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк. Были оставлены дети возрастом до одного года и дети, годные для онемечивания. Остальные были уничтожены в лагере смерти близ Хелмно.
Фото: docplayer.cz
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