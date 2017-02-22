Скоро узнаем

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Милош Земан

Милош Земан

Президент Чешской республики Милош Земан окончательное решение по своей кандидатуре на второй срок объявит 9 марта на праздничном вечере, посвящённом четвёртой годовщине инаугурации.

«Девятого марта в Пражском Граде, как и каждый год, соберутся около 900 моих сторонников. И я думаю, что именно они заслуживают того, чтобы быть первыми кто услышит моё решение .», — сказал Земан Чешскому Телевидению.

 

Фото: gosc.pl

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