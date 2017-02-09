Солнца не будет

На ближайшие выходные ясную погоду метеорологи не предвещают. В течении дня температура воздуха будет выше нуля, а ночью до – 10 °C. Возможны небольшие осадки в виде снега, замёрший туман.

Конец рабочей недели также будет облачным, градусник покажет в четверг от -4 °C до 0 °C, в пятницу от -5 °C до -8 °C. Небо прояснится лишь в понедельник.

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