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Солнца не будет

 

Облачное небо

Облачное небо

 

На ближайшие выходные  ясную погоду метеорологи не предвещают. В течении дня температура воздуха будет выше нуля, а ночью до – 10 °C.  Возможны небольшие осадки в виде снега, замёрший туман.

Конец рабочей недели также будет облачным,  градусник покажет в четверг от -4 °C до 0 °C, в пятницу от -5 °C до -8 °C. Небо прояснится лишь в понедельник.

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