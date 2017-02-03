Создайте для кожи броню

Казалось бы – всего минус десять, но, вернувшись домой, стягивая перчатки, с ужасом видишь, что руки с каждым днём всё больше напоминают «гусинные лапки». И на лице кожа начинает краснеть и шелушиться. Значит, нужно придумывать для кожи надёжную броню.

Первое правило зимы, которое должна знать каждая женщина: чем ниже температура за окном, тем жирнее должен быть крем для лица. Лучший зимний крем для зимы – жирный, с плотной текстурой. Кожа сохраняет влагу благодаря эмолентам – веществам, образующим толстую защитную пленку на лице. Наносить такой крем следует сразу после умывания, когда влажность кожи выше обычного. В таком случае эмоленты сработают безотказно. Но не стоит забывать, что любой крем необходимо наносить за 40-50 минут до выхода на мороз, иначе он не успеет впитаться и создать на лице защитную пленку.

«В зимнее время года необходим не только домашний уход за кожей, — убеждена косметолог Галина Долженко, — но также и «салонный». Советую ходить на специальные питательные процедуры раз в неделю, а дома не забывать использовать помимо увлажняющего питательный крем. Любую процедуру в салоне необходимо согласовывать с косметологом, ведь каждая кожа имеет свой тип и возраст».

Отлично питают и защищают кожу от морозов витамины А и Е. Поэтому если в составе крема содержатся жирорастворимые витамины и липоевая кислота, кожу можно считать защищённой от стужи.

Эти витамины можно приобрести в аптеке в виде капсул или масляного раствора и добавить их по паре капель в тюбик любимого крема.

Секреты умывания и макияжа

Зимой кожа становится более чувствительной, чем объясняется возникающее раздражение на лице после умывания водой из под крана. Поэтому лучше умываться кипяченой водой, после чего протирать кожу тоником с успокаивающим эффектом. Ещё лучшего эффекта можно добиться благодаря минеральной воде, которая прекрасно увлажняет и тонизирует

В морозы лучше использовать плотные тональные средства и пудру, именно они способны защитить лицо от мороза. Но стоит быть осторожными, тональные средства могут закупорить поры и стать причиной появления различной угревой сыпи. Поэтому плотные средства лучше использовать в случае, если в морозную погоду предстоит провести всего несколько часов на улице. Для непродолжительных нахождений на воздухе достаточно рассыпчатой пудры, которая маскирует недостатки и защищает кожу.

Сухая косметика в виде теней, румян на морозе осыпается и способна подчеркнуть морщинки. Поэтому в холодное время года лучше использовать румяна и тени кремовой текстуры.

Ни для кого не секрет, что губы нельзя оставлять без защиты. Гигиеническая помада или бальзам – обязательные атрибуты выхода на улицу зимой. Стоит избегать увлажняющих жирных цветных блесков – от них губы сохнут быстрее. Лучшая помада для зимы имеет плотную и влажную текстуру. И в мороз наносить её нужно приблизительно каждые два часа.

Руки зимой мёрзнут сильнее всех остальных частей тела. Поэтому даже в лёгкий мороз нельзя выходить на улицу без перчаток. А при минус десяти градусах желательно поменять перчатки на варежки. Чтобы избавиться от сухости и шелушения, несколько раз в неделю перед сном необходимо обрабатывать руки скрабом, обильно смазывая их питательным кремом перед сном.

Термальная вода

Зимой в помещениях нередко жарко и сухо из-за батарей и дополнительных обогревателей. Освежить лицо поможет баллончик с термальной водой. При сухой коже выбирайте воду с минимальным количеством соли, при жирной подойдёт самый насыщенный состав.

Термальную воду нужно раз в 3-4 часа распылять на лицо, а после этого аккуратно промокнуть салфеткой. Если термальную воду распылить и оставить впитываться, то вместе с капельками воды с поверхности будет испаряться влага, а кожа – ещё сильнее обезвоживаться.

Очищение кожи

В холодную погоду кожа становится более жирной, так как её клетки активно вырабатывают сальный секрет для защиты от ветра и стужи. А из-за плотности текстуры увлажняющего крема могут появиться чёрные точки и прыщики.

Очищение кожи должно быть более деликатным в холодное время года. Скраб должен быть с идеально гладкими, не травмирующими кожу частицами, например, с восковыми гранулами. Также можно использовать деликатный гоммаж.

Спиртовой лосьон лучше оставить на лето и заменить мягкой пенкой или очищающим молочком.

После очищения необходимо нанести увлажняющий или питательный крем.

Жирные зимние кремы и косметика закупоривают поры, поэтому, если кожу своевременно не очищать, воспаление и последующая угревая сыпь практически неизбежны.

«Не стоит забывать о пилингах, — советует космметолог, — но их лучше всего делать не чаще раза в неделю и у специалиста. Соблюдая деликатный уход за кожей лица в холодное время года, можно сохранить её молодость и упругость.

Аппаратную чистку лица можно и нужно совершать зимой. Верхний слой ороговевшей кожи необходимо регулярно удалять. В этом поможет хороший косметолог».

Зимой хотя бы раз в месяц стоит посетить парилку. Это не только оздоровительная, но и эффективная косметическая процедура.

«В морозную погоду очень важно пользоваться защитным кремом и ни в коем случае не использовать увлажняющий, который не способен создать на коже защитный слой от мороза и ветра, — советует владелец чешской компании RYOR Эва Штепанкова. – Для чувствительной кожи идеально подойдёт Защитный крем с церамидами или же Защитный крем со стволовыми клетками из аргании, который содержит аргановое масло и обладает большим потенциалом при борьбе с морщинами. Для проблемной кожи я бы посоветовала Защитный крем для проблемной кожи. Эти крема охраняют кожу в холодную и ветренную погоду».

Любовь Абдулова

Фото: teen.unica.ro