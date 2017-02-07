Строительство метро D начнётся уже в следующем году

Уже осенью следующего года начнутся первые работы по строительству пражского метро линии D.

«Наша цель состоит в том, чтобы, наконец-то, начать строительство, тщательно контролировать процесс и уложиться в сроки», — сказал заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Петр Долинек.

Город находится под давлением двух сроков – политического и финансового. В следующем году состоятся муниципальные выборы, поэтому политики хотят доказать, что сдержат свои обещания и построят метро D. Одновременно, для того чтобы получить деньги на строительство от европейских фондов, магистрату столицы необходимо до 2023 года докончить большую часть трассы.

Администрация Праги решила осуществить строительства метро на участке «Панкрац» — «Писнице» в четыре этапа. Первый из них начнётся в сентябре следующего года – геологическое исследование, на проведение которого уже в ноябре 2017 будет объявлен конкурс. В 2019 году начнётся непосредственное строительство трассы.

На втором этапе, в соответствии с графиком, будут вестись работы по строительству метро между станциями «Панкрац» и «Новые Дворы». Далее, в третьей фазе — между «Новые Дворы» и «Писнице», а в завершающей – возникнет новое депо «Писнице».

Фото: Metroprojekt Praha, novemetro.cz , Metro.cz

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