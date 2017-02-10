Сухой февраль

«Быть или не быть?», — спрашивает себя Гамлет в одном из самых известных монологов на сценах театров мира. Всё больше и больше мужчин и женщин в Чехии решают другую задачу. Они пытаются ответить на вопрос: «Пить или не пить?» Ответ в большинстве случаев звучит: «Пить!».

Как это ни парадоксально, но наиболее распространённый чешский тост – пожелание здоровья. Употребление алкоголя, особенно вместе с кем-то, до сих пор считается магическим ритуалом, целью которого традиционно было молиться за лучшее будущее, или, по крайней мере, за долгую жизнь. Однако с точки зрения врачей у этого пресловутого «За здоровье!» в сегодняшнем обществе немного горький вкус. В сочетании со стрессом и истощением, которые в полной мере приносит нам суета современного общества, алкоголь при его чрезмерном употреблении вредит здоровью. Но, положа руку на сердце, кто отдаст свою руку на отсечение, за то что он точно знает, где грань между разумным и чрезмерным?

Употребление алкоголя является социальной и культурной традицией, без которой мы не можем представить себе любое важное событие в жизни, что приводит многих людей к ложному убеждению, что регулярное употребление алкоголя является только их неотъемлемым правом и никто не может им в этом вопросе указывать.

Большинству чешских мужчин трудно представить, что после работы они не зайдут в свою любимую пивную на несколько кружек пива, чтобы пообщаться с друзьями, поругать шефа и с головой, усыплённой алкоголем, вернуться домой к жене. У большинства жён, наоборот, с возрастающим стажем супружеской жизни привычка мужа каждый день перед приходом домой выпивать несколько кружек пива является частой причиной охлаждения отношений.

Всё чаще случается так, что женщина, которая оказалась в ситуации супружеского кризиса именно потому, что муж слишком часто ходит выпить пива, окунается в алкогольную депрессию сама, потому считает, что если муж может, то и она тоже может открыть бутылочку вина.

На то, что алкоголь может быть хорошим слугой, но плохим господином, обращает внимание ежегодная акция под названием «Сухой февраль», которая в Чехии пройдёт в пятый раз. Правила просты: кто хочет присоединиться к акции, не должен пить целый месяц даже капли спиртного. Двадцать восемь дней очищения души и тела любой человек может, конечно, пережить в добром здравии. Речь идёт не только о том, чтобы наслаждаться трезвым взглядом на мир и дать организму и мыслям отдохнуть. В стране, где, по словам врачей, более миллиона мужчин подвержено алкогольной зависимости, всегда хорошо убедиться на собственной шкуре, что мы пока к ним не относимся.

Фото: kauppa.it

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