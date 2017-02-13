Торговый представитель РФ в ЧР С.К.Ступарь: «Следующее заседании межправкомиссии пройдёт в апреле 2017 г.»

На протяжении нескольких лет о проведении заседания Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерации и Чешской Республикой представители министерств РФ и ЧР, бизнеса, государственных предприятий могли только мечтать. В прошлом году после длительной паузы в Праге прошло очередное, десятое, заседание МПК.

В этом году, как рассчитывают в торговом представительстве РФ в ЧР, события будут развиваться по оптимистичному сценарию, а заседание МПК пройдёт в рабочем режиме.

Необходимо отметить, что за год, прошедший с прошлогоднего заседания комиссии, рабочие группы продолжали активно действовать, проводились заседания, стороны информировали друг друга о ходе реализации совместных проектов либо проектов, которые представляют интерес для обеих сторон. Более того, по ряду вопросов, которые казались нерешаемыми и даже получили название «ядовитых», за прошедший год наметился существенный прогресс.

Торговый представитель РФ в ЧР Сергей Ступарь о работе чешских предприятий, которые поставляют оборудование в РФ, знает не понаслышке. Он регулярно посещает эти предприятия, встречается с их руководством, ищет возможности вернуть товарооборот на тот уровень, который был достигнут в 2013-2014 гг. В частности, он побывал на заводах BRISK, Kabex, ZPA Pečky, Škoda JS и других.

В интервью «Пражскому телеграфу» Сергей Ступарь открыто рассказал о болевых точках в чешско-российских торгово-экономических отношениях, новых проектах, которые будут рассматриваться на десятом заседании Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерации и Чешской Республикой, а также о месте и времени его проведения.

Известны ли уже дата и место проведения заседания Российско-Чешской Межправительственной комиссии в 2017 году?

Десятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерации и Чешской Республикой состоится 28 апреля 2017 года.

На сегодняшний день в качестве места проведения рассматривается Ульяновск,

в котором реализуется ряд совместных проектов.

Соответствующее приглашение было направлено Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым его чешскому визави

Яну Младеку. Мы ожидаем получить окончательный ответ чешской стороны в ближайшее время.

Какие основные вопросы будут рассмотрены на данном заседании?

В состав Межправкомиссии входят 11 отраслевых и несколько региональных рабочих групп, которые проводят регулярные заседания с целью обсуждения развития сотрудничества в области промышленности, классической и атомной энергетики, сельского хозяйства, транспорта, инвестиций, а также научно-технической сфере и инноваций. Каждая из рабочих групп отчитается о работе и достигнутых результатах за прошедший с момента 9-го заседания МПК год и внесёт свои предложения в итоговый протокол.

В 2016 году министрами был подписан актуализированный перечень проектов к Совместному заявлению о партнёрстве для модернизации.

В ходе заседания комиссия обсудит ход реализации проектов, вошедших в данный перечень, а также рассмотрит возможность расширения данного списка.

Есть ли прогресс в решении острых вопросов, которые рассматривались в 2016 году, в частности, о задолженности ОАО «Уралвагонзавод» перед банком ЧЭБ, ТЭЦ «Полярная» и других?

В каких-то проблемных вопросах действительно есть прогресс.

Так, 9 августа 2016 года было подписано соглашение о реструктуризации задолженности ОАО «НПК Уралвагонзавод» перед ЧЭБ, что позволило продлить срок погашения задолженности по кредитам до конца 2020 года.

Определённые подвижки есть и по задолженности, образовавшейся перед ЧЭБ при строительстве ТЭЦ «Красавино». Насколько я знаю, в настоящее время проходит процедура замещения активов, которая продлится до июля 2017 года.

Ситуация с ТЭС «Полярная» гораздо сложнее. В связи с тем, что в том регионе нет потребности в ТЭС большой мощности, возобновление проекта в ранее заявленном объеме практически исключено. К тому же у российских правоохранительных органов есть вопросы к некоторым участникам данного проекта. Тем не менее, насколько мне известно, Министерство энергетики РФ совместно с Министерством промышленности и торговли РФ планируют подготовить предложения по возможному участию чешской стороны в других энергетических и промышленных проектах с использованием имеющегося оборудования.

Какие перспективные проекты будут рассмотрены в рамках заседания МПК?

В ходе заседания будут рассмотрены проекты, инициированные чешскими и российскими компаниями в 2015-2017 годах, многие из которых уже находятся в стадии реализации. Сейчас, когда активно развивается сотрудничество на региональном уровне, упор будет сделан на проектах, реализуемых в наиболее активных субъектах РФ – Татарстане, Свердловской, Ульяновской, Воронежской, Ростовской, Ивановской областях с участием чешских компаний Jihostroj,

TOS Varnsdorf, Trimill, Hestego, Agrostroj Pelhřimov, KOVOSVIT MAS, BRISK Tábor, UNISTAV и др.

Наталья Корнелюк

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