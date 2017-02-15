Учим чешский вместе с Кляксиным и Пятнышкиным

В Чехии появились новые сказочные персонажи, которые помогут детям-иностранцам выучить чешский язык. В конце января в Российском центре науки и культуры в Праге прошла презентация детской книги чешской писательницы Владимиры Добешовой «Cák a Flíček», которая в русском переводе получила название «Кляксин и Пятнышкин».

Владимира Добешова известна не только как писатель, но и как педагог: многие иностранцы, живущие в Чехии, осваивают чешский язык благодаря ее учебникам, а те, кто живет в городе Градец Кралове, имеют возможность обучаться непосредственно под её началом в Центре интеграции для иностранцев. Кроме того, Владимира – мама четверых детей, а значит сама не раз сталкивалась с необходимостью прививать ребёнку новые знания.

Синтез педагогического и родительского опыта отражён в её новой книжке, которая рассказывает о появлении в обычной чешской семье двух волшебных существ — Кляксина и Пятнышкина, которые «родились» из пятен краски маляра, и их дальнейших приключениях. Представляя книгу русскоязычной аудитории, большей частью состоящей из детей, Добешова отметила, что в её истории соединены сказочная и дидактическая составляющие. Стоит сказать, что соединены очень удачно — доступная форма подачи материала помогает дошкольникам и младшим школьникам получать представления о культурных и социальных реалиях Чехии, расширять словарный запас.

Интерактивное чтение на двух языках первой главы книги стало этому живым подтверждением — дети отвечали на вопросы, находили правильные слова для перевода, с удовольствием разучивали и пели песни на стихи Владимиры Добешовой. На презентации также выступила иллюстратор книги Владимира Вопичкова, которая оформила уже 60 детских книг, изданных в Чехии и за рубежом. Студия творческого развития «ЛУКА» провела мастер-класс, на котором дети учились рисовать главных персонажей книги и получили в качестве сувениров книжные закладки-раскраски.

Надо отметить, что такие билингвальные чтения уже проходили на русском и вьетнамском языках в Градце Кралове, где преподаёт автор. Сейчас готовится к выходу созданный на основе книги букварь, уже вышла из печати вторая часть истории про забавных персонажей Кляксина и Пятнышкина. Книги переводят и на русский язык, надеемся, они найдут своего издателя.

Мероприятие подготовлено и проведено Международным культурным институтом «Ключ» при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии.

Татьяна Малькова

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