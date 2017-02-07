Уйди, прошу, бессонница!

Бессонница в последние годы стала очень распространенным заболеванием в мире. Проблемы со сном испытывает треть взрослых и половина пожилых людей старше 65 лет. С расстройством сна сталкиваются даже маленькие дети. И в первую очередь мы в этом виноваты сами.

«Многие люди жалуются на плохой сон. Прежде всего, мы должны понимать, что ведём себя иначе, чем наши предки. Человеческий глаз такой же, каким был много лет назад, а искусственное освещение появилось всего порядка 130 лет – это ничтожный срок, за который глаза просто не успели приспособиться к новым условиям.

Кроме того, с каждым годом мы всё больше пользуемся искусственными источниками освещения с так называемым синим светом – речь идёт об энергосберегающих компактных люминесцентных лампах и жидкокристаллических экранах электронных устройств. Глаз реагирует на них так, что передаёт мозгу сигнал о том, что сейчас день, а днём спать не принято. Летом световой день длится до 16 часов, зимой – лишь 8, а мы убеждаем организм, что лето тянется круглый год, и именно в в этом заключается проблема», – утверждает Гинек Медржицкий из компании Artemide, которая занимается искусственным освещением уже 25 лет.

Абсолютная темнота

Почему искусственное освещение так вредно? Дело в том, что именно ночью, во время сна, в организме вырабатывается 70% суточного количества гормона мелатонина, он защищает нас от стрессов и преждевременного старения, укрепляет иммунитет и даже способен предотвратить возникновение онкологических заболеваний. Мелатонин – один из самых сильных природных иммуномодуляторов и антиоксидантов, наиболее мощный поглотитель свободных радикалов. Мелатонин снижает кровяное давление, температуру тела и уровень глюкозы в крови, то есть делает всё, чтобы обеспечить организму спокойный и глубокий сон.

Существует лишь одно условие, чтобы этот гормон вырабатывался в нужном количестве – абсолютная темнота. К сожалению, недостаток мелатонина сегодня можно диагностировать у большей части населения планеты, и причина кроется в том, что люди нарушают природный баланс света и темноты.

Кроме того, в тёмное время суток снижается количество гормона кортизола, и именно это обеспечивает нам спокойный сон. Днём же выработка кортизола увеличивается, наполняя организм энергией.

Все эти процессы естественны, но искусственное освещение ночью сбивает их. Организм реагирует на искусственное освещение и повышает уровень кортизола в ночное время, так что уснуть человеку становится намного труднее. Более того, несвоевременная выработка кортизола нарушает аппетит и ведёт к проблемам с ЖКТ или ожирению.

Исследования показали, что если перед сном человек проводит время при комнатном освещении, гормон мелатонин во время сна вырабатывается на 90 минут меньше. Если же вы и спите рядом с источником искусственного освещения, то уровень мелатонина снижается до 50%, и это может пагубно отразиться на общем состоянии организма в целом.

Эпидемия бессонницы

Это очень опасная тенденция, поскольку недостаток сна ведёт не только к рассеянности, снижению работоспособности и плохому настроению, но также и к депрессии, простудным и инфекционным заболеваниям, ожирению, сахарному диабету и т.д.

Синий свет экрана телевизора, телефона, планшета или ноутбука стал настоящим бичом современности. Люди пользуются гаджетами для работы, учёбы, проводят с ними свободное время и даже будильник ставят на телефоне. А жизнь в социальных сетях ещё прочнее приковывает нас к синим экранам: просмотр фотографий, переписка, постоянная тяга проверить количество «лайков» или новых входящих сообщений – всё это ведёт к тому, что телефон мы откладываем только за пару минут до сна. Особенно сильно этому подвержены дети и подростки.

Как заснуть?

Парадоксально, но для того чтобы заснуть, большинство людей вновь обращается к своему заклятому другу телефону или планшету. Ведь там можно скачать приложения для медитаций или проиграть звуки живой природы, а если и это не помогает, то многие приобретают электронные приборы, которые замеряют пульс или рассчитывают фазы сна. Поможет ли это? Маловероятно.

Секрет избавления от бессонницы стар как мир: проветривайте помещение перед сном, придерживайтесь режима и старайтесь ложиться спать в одно и то же время по будням и в выходные. Засыпайте не позже 23:00 и минимум за час до сна откажитесь от использования электронных приборов, лучше посвятите это время качественному отдыху, ванным процедурам или прогулке.

Уберите из спальни все электронные приборы, которые могут светиться в темноте – речь идёт не только о часах и гаджетах, но также о всевозможных «расслабляющих» лампах, которые не только не успокоят, а скорее навредят организму. Повесьте на окна плотные шторы, чтобы уличное освещение не проникало в комнату. И не читайте перед сном с планшета или телефона.

Соблюдайте эти простые правила, и ваш сон станет спокойнее и глубже, состояние – лучше, а организм – здоровее.

Дарья Гнилобокова

Фото: paranormal-news.ru

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