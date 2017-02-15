Уроки мобильной фотографии

Делать фотографии смартфоном, который не оттягивает шею, как профессиональный фотоаппарат, становится всё популярней. Сегодня проходят даже фотовыставки тех, кто предпочитает запечатлеть события и эмоции на мобильный телефон, а производители работают над тем, как повысить качество полученных снимков.

Не экономьте на программах

Фотоаппарат в смартфоне – это, главным образом, программное обеспечение, которое обслуживает линзу и матрицу. Но помимо заводских, существует масса других программ: одни обеспечивают более качественную цветопередачу, другие – более крупные планы, третьи предоставляют более обширные возможности постобработки.

VSCO Cam, CameraMX, Touch retouch, Photoshop Express, Phonto – это самые популярные программы на сегодняшний день. Прежде чем купить одну из них, разберитесь в том, на что способна конкретная программа, прочитайте отзывы и покопайтесь в настройках.

Не используйте цифровой зум

О наличии этой функции забудьте раз и навсегда. Приближение практически всегда приводит к потерям в качестве изображения. Если вам нужно снять что-то крупным планом, то подойдите ближе или приближайте фотографию после снимка в редакторе.

Для настройки резкости и освещения достаточно просто нажать на объект. Гаджет автоматически адаптирует свойства фотоаппарата исходя из площади квадрата, указанной пользователем.

Игра ракурса

Изменение ракурсов – один из самых простых приёмов для того, чтобы сделать интересное фото. Чуть поменяйте угол, присядьте на коленки, поднимите телефон над головой. При таком положении камеры порой возникает непривычный для глаз перспективный рисунок изображения, на котором заметно изменение масштабов деталей, находящихся на различном расстоянии от камеры. У смартфонов это сделать значительно проще, благо компактные размеры позволяют.

Щёлкайте, щёлкайте, щёлкайте!

Делайте несколько кадров одного и того же сюжета, так как вы можете не заметить, что кто-то моргнул или фотография получилась нерезкой. Имея целую серию снимков, вы всегда сможете выбрать лучший кадр, а лишние удалить. Но до того как стереть снимки, просмотрите их ещё раз на ПК, так как на маленьком экране телефона вы можете не заметить хорошие фотографии только потому, что они покажутся пересвеченными или недоэкспонированными.

Не злоупотребляйте вспышкой

Кадр, полностью освещённый вспышкой, будет выглядеть ненатурально, поскольку в телефоне она может светить только «в лоб» (в отличие от внешней вспышки фотокамеры, которую можно направить в стену или потолок и получить качественный отражённый свет). Если вам нужно сделать фото в помещении, обратите внимание на источники искусственного света в нём. Снимая при низкой освещённости, следите, чтобы камера была неподвижна.

Научитесь пользоваться светом

Свет – это главный инструмент фотографа, от него напрямую зависит качество снимков. Направление также имеет значение – бьющий напрямую яркий свет делает изображение более плоским, а боковая подсветка создаёт целую палитру оттенков, насыщая изображение необходимым объёмом.

Кстати, большинство инструментов для обработки фотографий имеют опции для регулирования света и теней. И этим нужно пользоваться.

Освойте, а потом игнорируйте правила композиции

Вспомните все основные правила композиции. Когда эти правила вам известны и понятны, вы можете начать их нарушать, чтобы добиться интересного и необычного визуального эффекта.

Секреты программирования

Если в камере есть возможность снимать не в jpg, а raw-файлы, используйте эту функцию. Вытянуть нужную информацию из «сырых» файлов гораздо проще. Как минимум, легче исправить ошибки экспозиции и баланса белого. А вот злоупотреблять HDR-функцией, наоборот, лучше не стоит.

Используйте дополнительные объективы

Если все возможности исследованы вдоль и поперёк, то можно присмотреть себе специальный объектив для смартфона. Существуют как широкоугольные линзы, так и телеобъективы. Ценовой диапазон подобного оборудования начинается от 500 крон.

Выбираем смартфон

Какие модели лучше использовать для фотографирования? Практически все мировые бренды имеют достойные образцы. Но есть ряд смартфонов, в которых как раз большой акцент сделан на технических характеристиках камеры, среди них SONY ХPERIA C4, MOTO G3 и ZTE Blade Z7. Впрочем, освоить уроки фотомастерства можно и с обычным смартфоном.

Терпение решает всё

Последний пункт этого списка является самым главным. Если вы стремитесь как можно быстрее нажать на спуск затвора и мчаться дальше, то надеяться на высокое качество снимков не стоит. Поэтому учимся, анализируем, экспериментируем, снимаем, а потом опять начинаем сначала.

И самое главное, помните, что никакие советы не должны мешать вам сделать ценный кадр. Технические и композиционные тонкости не имеют значения, если стараясь выполнить все условия «правильной» фотосъёмки, вы упустили интересный момент. Важно не это, а воспоминание, которое несёт в себе фотография.

Тимур Кашапов

Фото: life.mosmetod.ru

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