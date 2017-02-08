Успешный Ангел

«Ангел-2» (Anděl Páně 2) режиссера Йиржи Страха стал самым коммерчески успешным чешским фильмом. За десять недель проката картина заработала 127,1 млн крон. Вторая часть приключений ангела Петронела на земле началась в кинотеатрах 30 ноября 2016 года. По данным Союза кинопрокатчиков (UFD), уже за три последующих с момента премьеры уик-энда фильм посмотрели более 100 тыс. зрителей, к середине января число посетивших показ этой картины достигло миллиона человек. Напомним, что первая часть сказки «Ангел» (Anděl Páně) вышла в 2005 году, заработав в прокате 124,6 млн крон.

Фото: ceskatelevize.cz

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