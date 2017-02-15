В борьбе за клиентов

Растущая конкуренция в чешских железнодорожных пассажирских перевозках отразилась так же и на сфере питания.

Чешские железные дороги ČD (JLV) делают упор на концепцию «ресторан на рельсах», в меню которого можно выбрать печёное бедро и «свичкову». Конкуренты RegioJet и Leo Express предлагают довольно простое меню быстрого доступа. В RegioJet, например, кус-кус с курицей и овощами, куриный шницель с картофельным салатом или набор суши. У Leo Express в меню есть панини с курицей или фрикадельки с макаронами.

Хотя уровень предложений и отличается, но чешские железнодорожные перевозчики понимают, что они могут привлечь пассажиров не только удобством и скоростью поездки, но и качеством, а также выбором питания.

Сравнительная таблица предлагаемого ассортимента питания среди чешских железнодорожных пассажирских перевозчиков.

ČD (JLV) RegioJet Leo Express Миниральная вода 27 крон (минибар ČD — 12 крон, Pendolino — бесплатно) бесплатно 12 крон Кофе 39 крон (минибар ČD — 10 крон) бесплатно 21 крон Пиво 0,5 Плзень/Будвар — 46 крон 21 крон Радегаст — 27 крон Горячее «Свичкова», шницель с картофельным салатом — 139 крон Кус-кус с куриным мясом и овощами — 50 крон, шницель с картофельным салатом — 80 крон Панини с куриным мясом — 71 крон, фрикадельки с макаронами — 89 крон Закуска/выпечка Медовик — 45 крон, пирог из минибара Ассортимент пирогов — 10 крон Круассан с Нутеллой — 28 крон

Фото: roskonkurs.ru

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