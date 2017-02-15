В борьбе за клиентов

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Растущая конкуренция в чешских железнодорожных пассажирских перевозках отразилась так же и на сфере питания.
Чешские железные дороги ČD (JLV) делают упор на концепцию «ресторан на рельсах», в меню которого можно выбрать печёное бедро и «свичкову». Конкуренты RegioJet и Leo Express предлагают довольно простое меню быстрого доступа. В RegioJet, например, кус-кус с курицей и овощами, куриный шницель с картофельным салатом или набор суши. У Leo Express в меню есть панини с курицей или фрикадельки с макаронами.
Хотя уровень предложений и отличается, но чешские железнодорожные перевозчики понимают, что они могут привлечь пассажиров не только удобством и скоростью поездки, но и качеством, а также выбором питания.
Сравнительная таблица предлагаемого ассортимента питания среди чешских железнодорожных пассажирских перевозчиков.
|ČD (JLV)
|RegioJet
|Leo Express
|Миниральная
вода
|
27 крон (минибар ČD — 12 крон, Pendolino — бесплатно)
|бесплатно
|12 крон
|Кофе
|
39 крон (минибар ČD — 10 крон)
|бесплатно
|21 крон
|Пиво 0,5
|
Плзень/Будвар — 46 крон
|21 крон
|Радегаст — 27 крон
|Горячее
|
«Свичкова», шницель с картофельным салатом — 139 крон
|
Кус-кус с куриным мясом и овощами — 50 крон, шницель с картофельным салатом — 80 крон
|
Панини с куриным мясом — 71 крон, фрикадельки с макаронами — 89 крон
|Закуска/выпечка
|
Медовик — 45 крон, пирог из минибара
|
Ассортимент пирогов — 10 крон
|
Круассан с Нутеллой — 28 крон
Фото: roskonkurs.ru
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