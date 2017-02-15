Оставайтесь с нами на связи

FacebookTwitterRSS

В борьбе за клиентов

 

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Растущая конкуренция в чешских железнодорожных пассажирских перевозках отразилась так же и на сфере питания.

Чешские железные дороги ČD (JLV) делают упор на концепцию «ресторан на рельсах», в меню которого можно выбрать печёное бедро и «свичкову». Конкуренты RegioJet и Leo Express предлагают довольно простое меню быстрого доступа. В RegioJet, например, кус-кус с курицей и овощами, куриный шницель  с картофельным салатом или набор суши. У Leo Express в меню есть панини с курицей или фрикадельки с макаронами.

Хотя уровень предложений и отличается, но чешские железнодорожные перевозчики понимают, что они могут привлечь пассажиров не только удобством и скоростью поездки, но и качеством, а также выбором питания.

 Сравнительная таблица предлагаемого ассортимента питания среди чешских железнодорожных пассажирских перевозчиков.

ČD (JLV) RegioJet Leo Express
Миниральная

вода

  

27 крон (минибар ČD — 12 крон, Pendolino — бесплатно)

 

 бесплатно 12 крон

 
Кофе  

39 крон (минибар ČD — 10 крон)

 

 бесплатно 21 крон
Пиво 0,5  

Плзень/Будвар — 46 крон

 21 крон Радегаст — 27 крон
Горячее  

«Свичкова», шницель с картофельным салатом — 139 крон

  

Кус-кус с куриным мясом и овощами — 50 крон, шницель с картофельным салатом — 80 крон

  

Панини с куриным мясом — 71 крон, фрикадельки с макаронами — 89 крон
Закуска/выпечка  

Медовик — 45 крон, пирог из минибара

  

Ассортимент пирогов — 10 крон

 Круассан с Нутеллой — 28 крон

 

 

Фото: roskonkurs.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *