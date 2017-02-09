В центре Праги теперь у бездомных есть свой шкаф

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Рядом с Национальным театром, на площади Вацлава Гавла размещён общественный шкаф с вещами. Идея принадлежит команде социальной организации Pragulic с поддержкой театра.
По словам организаторов у него одна цель – согреть бездомных людей лучшим способом, чем бы это сделала бутылка вина.
« Любой может принести сюда одежду для тех, кто в ней нуждается и сможет использовать по необходимости. Это может быть и обувь, шарф, головной убор, перчатки, носки, нижнее бельё, тёплые одеяла, подойдёт всё.», — говорит соавтор проекта Тереза Йюречкова.
« В холодную погоду, мы хотели бы обеспечить бездомных людей одеждой, которую все мы имеем дома в изобилии. Мы искали лучший способ, как сделать это и при этом подключить общественность.», — добавила Йюречкова.
Общественные шкафы в столице этой зимой можно найти и в Праге 6, в районе Модржаны, в общественном центре InBáze в Праге 2. А на площади Победы, шкаф заменило дерево, на которое местные жители вешают пальто и куртки для бездомных. В парке на Панкраце кроме одежды можно принести ещё и что-то из еды.
Фото: Pragulic, metro.cz
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