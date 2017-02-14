В чешских детских садах атакуют вши

Зима – это время, когда в детских коллективах увеличиваются случаи педикулёза.

Вши в настоящее время беспокоят ряд чешских школ и детских садов.

Обязанность детских учреждений сообщать о появлении вшей в коллективах существовала до сентября 2012 года. «Наибольшее количество случаев педикулёза достигает в зимних месяцах, когда носятся головные уборы и шарфы. Теперь, даже без обязательной отчётности, мы можем сказать, что проблема в это время года сохраняется.» — говорит Ян Йаролимек, директор Гигиенический станции Праги.

В настоящее время с паразитом борется детский сад Усти (г. Всетин). « Это действительно ужасно. Уже на протяжении двух месяцев мы не можем избавиться от вшей. Родители не достаточно хорошо удаляют их с детских волос. Кроме того, необходимо перестирать всю одежду» — говорит директор сада Ива Корейчикова.

Также важным моментом является сотрудничество между учреждениями и родителями. Две стороны должны быть заинтересованы в избавлении от паразитов. «Мы не можем контролировать волосы детям. Это дело родителей.» — говорит Корейчикова.

Вши хорошо плавают поэтому возможно заражение даже в бассейне. В большем случае переносится педикулёз прямым контактом. В меньшей степени, может быть передан через расчёски, резинки для волос или пастельного белья.

Это уже давно не правда, что ребёнок из-за педикулёза, станет посмешищем в коллективе. «Присутствие вшей в волосах детей не означает пренебрежительное отношение к чистоте. Педикулёз может атаковать кого угодно и независимо от личной гигиены, а дети в возрасте от 5 до 11 лет более восприимчивы к этому.»,- рассказывает Ивана Ланова, руководитель аптеки Benu в Млада-Болеславе.

Фото: woman.ru

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