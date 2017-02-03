В Лувр попытался проникнуть злоумышленник с ножом

В пятницу утром около одного из входа в парижский Лувр мужчина с ножом в руке попытался напасть на охрану с выкриками «Аллах Акбар». Охранник на посту ответил огнём, в следствии чего ранил нападавшего в живот. Незначительные ушибы также получил один из патрульных . Несмотря на то, что ранения были серьёзными злоумышленник находился в сознании.

Глава полиции Парижа Мишель Кадо заявил, что выкрики нападавшего у музея позволяют сделать вывод о том, что планировалось совершение теракта.

Во время происшествия персонал музея приказал посетителям сесть на пол и дожидаться дальнейших указаний со стороны полиции.

Инцидент подтвердило Министерство внутренних дел Франции, а о том, что преступник выкрикивал на арабском языке – прокуратура Парижа.

Лувр — старейший музей с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времён династии Капетингов и до наших дней. Считается одним из крупнейших и популярных музеев мира, который ежегодно посещают несколько миллионов людей. Расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи.

Фото: liveinternet.ru

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