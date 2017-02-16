В Нижнем Новгороде готовы учить иностранцев

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова развивает свое сотрудничество с Чешской республикой. О том, какие возможности ждут чешских студентов в Нижнем Новгороде, как проходит обучение иностранных студентов и как им живётся в России «Пражскому телеграфу» рассказала доктор политических наук, профессор факультета международных отношений, экономики и управления НГЛУ Светлана Анатольевна Колобова.

Светлана Анатольевна, расскажите о целях Вашего визита в Прагу?

Мы приехали в Прагу по приглашению РЦНК с целью представить чешской молодежи образовательные программы нашего университета. В этом году мы готовы принять почти 100 иностранных студентов для обучения на бюджетной основе.

О каких образовательных программах идет речь?

Иностранным студентам мы предлагаем программы бакалавриата и магистратуры по таким направлениям, как филология, лингвистика, перевод и переводоведение (специалитет), международные отношения, международный менеджмент.

Кроме того, НГЛУ им. Добролюбова предлагает будущим иностранным студентам пройти подготовительные курсы в течение одного месяца по изучению русского языка для дальнейшего поступления в российские вузы, а также специальные курсы повышения квалификации для учителей, преподающих русский язык как иностранный. Также у нас есть летние курсы по изучению русского языка и русской культуры.

Студенты-иностранцы могут участвовать в различных молодёжных проектах, таких, к примеру, как международный молодежный проект «Модель ООН», когда студенты проигрывают ситуации, характерные для международного сотрудничества на платформе ООН.

А во время летних каникул у нас работает международный лагерь «Тандем», в котором русские и иностранные студенты имеют возможность реализовывать совместные проекты в области культуры, истории, филологии, спорта. Такой формат позволяет приобрести не только опыт общения, но и профессиональные навыки.

Как много иностранных студентов обычно приезжает учиться в университет?

Ежегодно в НГЛУ приезжают более 100 иностранных студентов на долгосрочный и краткосрочный периоды обучения. Такое же количество студентов выезжает на учёбу и стажировку за рубеж. Помимо прочего, НГЛУ имеет договоры о научно-образовательном сотрудничестве с 50 зарубежными университетами Европы, Америки и Юго-Восточной Азии: Аргентины, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Кипра, Китая, Кореи, Нидерландов, Таиланда, Франции, Швейцарии и других стран. В рамках соглашений реализуются программы академической мобильности. Учёные, культурные, политические и общественные деятели других стран приезжают в НГЛУ для чтения лекций и встреч с преподавателями и студентами. Организуются летние школы для студентов из Австрии, Аргентины, Италии, Кореи, Китая.

В чём уникальность Нижегородского университета по сравнению с университетами других городов России в глазах иностранного студента?

Прежде всего, это колоссальный практический опыт НГЛУ им. Добролюбова. Наши преподаватели готовят специалистов, владеющих несколькими иностранными языками, способных работать в разных сферах деятельности. В 2017 году университет отмечает свой столетний юбилей, а это говорит о том, что у нас есть собственная классическая школа преподавания и обучения специалистов широкого спектра.

Очевидно, что сегодня при выборе института в России иностранный студент руководствуется той информацией, которую он получает о стране из различных источников. В этой связи большую роль играет информация и впечатления, полученные в туристических поездках по России. Традиционно больше всего в Россию студенты ездят в Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.

К тому же в Нижнем Новгороде в 2018 году состоятся игры Чемпионата мира по футболу, что тоже способствует увеличению туристического потока, а значит и росту интереса к возможностям обучения в нижегородских вузах, в которых уже сейчас более 2000 иностранных студентов.

На выбор вуза для учёбы в конкретном городе России также сильно влияет наличие его культурных и экономических связей с собственной страной. Стоит сказать, что именно Нижний Новгород был первым городом в Восточной Европе, где по инициативе чешской стороны с 2006 по 2012 годы осуществляло деятельность Почётное консульство Чешской Республики. Этот проект дал импульс развитию культурной, экономической, общественной дипломатии между нашими странами – импульс, ощутимый и по сей день.

Как проходит обучение иностранных студентов?

Для иностранных студентов обучение проводится как на русском, так и на иностранных языках. В настоящий момент мы реализуем серию дополнительных образовательных программ, которые пользуются популярностью среди иностранных обучающихся: «Практика речи (на русском языке)», «Грамматика», «Фонетика», «Интенсивный вводный курс русского языка», «Русский синтаксис», «Деловое общение», «Речевой этикет», «Русская литература от фольклора до рубежа XIX–XX вв.», «Практическая стилистика русского языка», «Мир русской сказки», «Концепты языка и культуры» и др. Иными словами, НГЛУ обладает достаточной программной базой, обеспечивающей качественное преподавание русского языка для иностранных граждан.

В НГЛУ также преподаются английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, сербский, тайский, японский, китайский, турецкий языки, а также русский язык для иностранных граждан. Занятия ведут высококвалифицированные преподаватели, более 75% из них – кандидаты и доктора наук. В рейтинге качества приёма в вузы, проводимом по заказу Общественной палаты России, в 2016 году НГЛУ занял 13-е место среди всех вузов и первое место среди нестоличных вузов.

Помимо этого, в нашем университете имеются культурно-образовательные центры: Немецкий культурно-образовательный центр, Региональный центр французского языка, Культурно-образовательный центр романских языков, Культурно-образовательный центр японского языка, Информационно-культурный центр Швейцарии, Центр тайского языка и культуры, Институт Конфуция. Активно работает Центр славянских языков и культуры. Там уже преподаются польский и сербский языки, и мы надеемся, что визит чешских студентов станет начальным этапом в дальнейшем сотрудничестве по преподаванию чешского языка.

Во многих европейских вузах распространена такая модель обучения, при которой студент сам выбирает себе учебные предметы. Предоставляется ли такая же возможность иностранным студентам в России или они учатся по готовому расписанию, как все?

В НГЛУ имени Добролюбова студентам предоставляется возможность посещать дисциплины по выбору в рамках государственной программы обучения.

Как, по-Вашему, может ощущать себя иностранный студент в России?

Исходя из практики нашей работы, у нас пока не было проблем, которые были бы неразрешимы для иностранных студентов. Дело в том, что сегодня иностранный студент , находясь в университетском пространстве, прежде всего занимается процессом обучения и выстраивает свою профессиональную траекторию развития совместно с нашими преподавателями и студентами. Мы рассматриваем каждого студента как социальную личность, а потому уважаем его внутренние убеждения. В своей работе придерживаемся главной цели – выстроить такое социальное пространство, где студенты различных культур, получая образование, чувствовали бы себя комфортно, безопасно, общались и помогали друг другу, обменивались опытом, дружили, не просто учились, а осуществляли свою мечту и познавали для себя новые грани жизни.

Как может чувствовать себя иностранный студент, оказавшись в России и встретившись с высоким чувством патриотизма в некоторых общественных кругах?

Чувство патриотизма свойственно большинству иностранных студентов, приезжающих в Россию. Мы учитываем ту систему ценностей, которую представляет тот или иной студент. В итоге у нас получается платформа для сотрудничества. И наша практика показывает, что иностранным студентам нравится этот подход.

Какие впечатления остаются у иностранцев после окончания вуза? Кто-нибудь остаётся жить в России?

Большинству студентов очень нравится. Конечно, встречаются трудности, но, как показывает практика, их иностранные студенты успешно преодолевают. Большинство выпускников впоследствии связывают свою деятельности с Россией: либо они ведут совместный бизнес с русскими компаниями, либо выступают в качестве экспертов. Как бы там ни было, это всегда выражается в практическом результате.

Как происходит реализация международных студенческих программ на фоне усложняющейся внешнеполитической обстановки и напряженной дипломатической ситуации?

Дипломатическая ситуация никогда не была простой, но студенчества это особо не касается. Наши студенты чувствуют себя комфортно и работают с энтузиазмом. Хотелось бы подчеркнуть, что если говорить об иностранных студентах в нашем университете, то им присущи такие качества как самостоятельность, целеустремленность, стремление получить максимальную информацию по своей специализации. Их не интересуют страсти большой политики, но ими движет стремление встать на ноги. Они хотят познать мир и сделать этот мир лучше. Политика никак не должна влиять на образовательный процесс. Мы стараемся при работе со студентами, и студенты стараются в ответ, а в образовательной деятельности мы руководствуемся принципом science first – наука прежде всего.

Какие у вас планы на будущее в связи с развитием образовательных программ?

Прежде всего, хотелось бы отметить, что нам очень приятно видеть интерес к изучению русского языка в чешской преподавательской и студенческой среде. Это говорит о том, что наши преподаватели смогут вести сотрудничество с чешскими коллегами, выступать на конференциях, публиковать совместные статьи. Помимо этого, мы собираемся работать по таким направлениям, как специальные языковые курсы для преподавателей русского языка в качестве иностранного. Потенциал в сфере образования на сегодняшний день очень большой, а если начать работать ещё и в сфере культуры (в Нижнем Новгороде каждый год проводятся Дни чешской культуры), то направления, контакты и взаимосвязи между Россией и другими странами будут только расширяться. В конце концов, следует сказать, что в рамках международного образовательного проектирования главное – это не останавливаться, а делать совместные дела, которые сближают народы и прежде всего молодёжь наших стран.

Антон Романенко

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