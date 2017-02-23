В Праге было слышно сирену

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Сотни пожарных из Праги и Центральной Чехии приехали сегодня на похоронную церемонию своего коллеги Яна Одерматт, который 14 февраля погиб во время тушения пожара в Зволи.
Служба началась в 10:00 ч. А за 5 минут перед этим на целую Прагу и Централью Чехию зазвучал гудок сирены.
В погребальный зал не вместились все, кто пришёл попрощаться с Яном Одерматт, поэтому часть из них стояли перед входом.
«Пожарные, как семья, если что-то подобное происходит, то воспринимается это так, как будто это произошло в семье. Это страшная трагедия, » — сказал генеральный директор внутренних пожарных Драгослав Рыба.
Ян Одерматт погиб при пожаре в лакировочном заводе в Зволе, который возник 14 февраля, тогда был объявлен сигнал тревоги третьего уровня . На участке работало 35 команд пожарных из Праги и Центральной Чехии, которые боролись с огнём 36 часов.
Одерматт получил ранения во время пожара и в критическом состоянии был доставлен в больницу города Кладно, где и умер на следующий день. Он проработал пожарным 23 года.
Фото: sibdepo.ru
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