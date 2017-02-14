В здание парламента была вызвана полиция

Председатель партии TOP 09 Мирослав Калоусек получил письмо с белым порошком. Конверт открыл помощник депутата, который тут же вызвал полицию.

« Подобное уже происходит не впервые, я просто выкидывал в мусорное ведро.», — признаётся Калоусек. По его словам, такие письма получают и другие политики.

« Свою работу мы уже закончили, письмо с веществом будет передано в лабораторию на анализ, для того чтобы мы могли выяснить что именно прислали в Парламент.», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данёк.

Председатель TOP 09 в прошлом получал угрожающие сообщения в виде сломанных ручек или патронов, но он однако никогда в тех случаях не вызвал полицию.

Фото: mediahub.cz

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