Вечер с малиновым вареньем

Вслед за одной морозной неделей приходит следующая и даже кажется, что невозможно отогреться. Что кашель уже никогда не закончится, а таблетки – не помогают. Но вы же понимаете, что и в народной медицине есть немало лекарств от простуды, «дающих фору» современным аналогам.

Можно вместо приёма лекарств посидеть за чашечкой чая всей семьёй, соединяя приятное с полезным.

Малина

Любимое малиновое варенье – отличный способ борьбы с простудными заболеваниями. В малине содержится витамин С, железо, фолиевая кислота, салициловая кислота, пектины и многие другие полезные вещества, за что народная медицина давно признала малину одним из главных врачевателей.

Малиновый чай незаменим в холодный период. Салициловая кислота, находящаяся в растении, помогает сбивать температуру, бороться с вирусами и микробами, остальные вещества выгоняют болезнь из организма и укрепляют общий иммунитет.

Если вы не успели сделать заготовки за лето, не расстраивайтесь: настоящее малиновое варенье можно купить на чешских фермерских рынках. Расписание ближайших торгов найдёте, например, на страницах farmarske-trhy.cz. Листья малины для чая тоже достать несложно – их обычно продают в аптеках или магазинах с биопродуктами.

Мёд

Этот продукт ещё со времён Древней Греции считался чуть ли не панацеей от многих болезней, однако наиболее успешно он справляется именно с простудными заболеваниями и повышением иммунитета человека.

Мёд является источником огромного числа микроэлементов, витаминов и полезных веществ, но при неправильном употреблении может не только не оказать помощь, но и навредить. Следует помнить, что под воздействием высокой температуры мёд теряет практически все полезные свойства, поэтому в очень горячий чай его класть крайне не рекомендуется.

Выбрать самый натуральный и вкусный чешский мёд от разных производителей можно на портале «Найди пчеловода» (najdisivcelare.cz).

Чеснок

Знаменитый неприятель вампиров является одним из самых доступных и эффективных средств борьбы с гриппом и ОРВИ. Конечно, вас может насторожить запах, но с ним успешно борется свежая петрушка, которую нужно всего лишь немного пожевать после употреблении чеснока.

Чеснок при простуде можно есть в свежем виде (запивая простоквашей), в виде ингаляций (заливая кипятком и дыша над этим составом), а также смешивая с мёдом. Не забывайте, что чеснок противопоказан во время беременности, при эпилепсии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, обострении геморроя, панкреатите, при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока.

Для лечения лучше всего приобретать натуральный деревенский или фермерский чеснок, который можно найти у себя на грядке или в биомагазинах (например, cz или bioplus.cz). Китайский чеснок, продаваемый в супермаркетах, чаще всего не может похвастаться своим отменным качеством.

Имбирь

Имбирь – просто уникальное средство (а ведь с санскрита он именно так и переводится!) для лечения множество заболеваний. Он обладает противовоспалительным, бактерицидным, антисептическим, антибактериальным, антигельминтным, потогонным, отхаркивающим, тонизирующим, спазмолитическим, кардиотоническим и противоязвенным свойствами. И это не полный список его достоинств!

От простудных заболеваний имбирь эффективнее всего помогает в виде чая с лимоном. Приведём самый простой способ его приготовления: нарезанные корни имбиря нужно залить горячей водой и настаивать около часа. Перед применением немного подогреть и добавить лимон. Мёд – по вкусу.

Приобрести корень имбиря сегодня не составляет никакого труда. Он продаётся практически в любом супермаркете (Billa, Tesco, Norma и др.) или биомагазине на развес.

Глинтвейн

Тёплое красное вино с пряностями – это отличный способ не только согреться, но и пополнить организм витаминами и аминокислотами. Вино действует как антисептик, специи улучшают кровообращение, добавленные в напиток яблоки и лимон богаты витамином С. При совокупности этих компонентов глинтвейн обладает противопростудными и укрепляющими свойствами. Однако не стоит забывать, что это алкогольный напиток и его злоупотребление вредит вашему здоровью.

Никто не сможет сделать этот напиток лучше, чем вы сами в домашних условиях. Как его приготовить? В разогревающееся на плите красное сладкое вино (1 литр) нужно добавить гвоздику, 3 ложки сахара или мёда, половину чайной ложки мускатного ореха. Корицу, ваниль и кардамон – по вкусу. Яблоко и лимон добавляют в уже пряное вино и доводят до кипения, затем недолго настаивают и подают тёплым.

Алиса Майер

Фото: hochu.ua

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